Nem jön álom a szemedre? Íme egy egyszerű trükk, ha képtelen vagy elaludni

Dr. Amir Khan megosztotta azt az egyszerű agyi trükköt, amit akkor érdemes alkalmazni, amikor egyszerűen nem megy az elalvás. Ez a módszer jelzi, hogy biztonságos elaludni. Íme a legjobb tanács arra, hogy kapcsold ki az agyad!

Alvási problémákkal küzdesz? Ez az egyszerű trükk segíthet! Fotó: Sebra

Ezzel az egyszerű módszerrel jelezheted a testednek, hogy biztonságos az elalvás

A megfelelő alvás elengedhetetlen az egészséges és a jó közérzet szempontjából. A rossz alvás nemcsak fáradtságot, ingerlékenységet és a normális működés képtelenségét okozza, hanem bebizonyosodott, hogy a hosszú távú álmatlanság növeli az elhízás, a szívbetegségek és a cukorbetegség kockázatát is.

Az NHS szerint körülbelül minden harmadik embernek legalább egyszer az életében meg kell küzdenie alvási problémákkal. Ezt pedig szem előtt tartva dr. Amir Khan megosztott egy egyszerű technikát az elalváshoz.

Egy Instagramra feltöltött videóban dr. Amir Khan elmagyarázta a kognitív átrendezést. Ez egy olyan módszer, amely azt üzeni az agyunknak, hogy biztonságos aludni:

A szokásos alváshigiéniai tanácsok mellett, őszintén szólva ez a legjobb tanácsom. Próbáljátok ki!

„Mi van akkor, ha egyszerűen nem tudsz elaludni, mert az agyad nem engedi? Képzeld el: mindenki más alszik, a házban csend van, te ott fekszel az ágyban, de az agyad nem hagyja abba a stresszt okozó gondolatok áradatát: munka, pénz, gyerekek, tervezés, időbeosztás, problémamegoldás. Az agyad túl aktív ahhoz, hogy aludni tudj. Valójában ezeknek a gondolatoknak a stressze azt jelzi az agynak, hogy nem biztonságos aludni, és ébernek kell maradnod. Szóval, hogyan oldjuk meg ezt?”

A szakértő ezután a kognitív keverést javasolta a birkaszámolás alternatívájaként. Ez a módszer megszakítja a száguldó gondolatokat, és helyette arra ösztönzi az agyat, hogy alvó módba váltson:

Először is, feküdj le az ágyba. Most gondolj egy olyan szóra, amelyhez nincs érzelmi kötődésed. Nagyon fontos, hogy a szó teljesen semleges legyen, és ideális esetben ne legyenek benne ismétlődő betűk. Jó példák az ágy vagy az álom, de használjuk az ágy szót példaként. Most vedd az ágy szó minden betűjét, és gondolj ki annyi szót, amennyit csak tudsz, amelyik azzal a betűvel kezdődik, és közben képzeld el azokat a tárgyakat a szemed előtt.

Dr. Amir Khan hozzátette, hogy miután kimerítetted az egyik betűt, jöhet a következő. Ha kimerítetted az összes lehetőségedet, de még nem sikerült elaludni, akkor válassz egy másik szót, és kezd újra ugyanezt – számolt be róla a Daily Star.