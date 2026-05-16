Múzeumok Majálisa: ilyen programok lesznek idén

Aki kedveli a múzeumokat és a könnyűzenét, annak most hétvégén érdemes ellátogatnia a Magyar Nemzeti Múzeumba és a Múzeumkertbe a 29. Múzeumok Majálisára. A kétnapos rendezvényen több tucat ingyenes programon vehetnek részt az érdeklődők. Mutatjuk, melyek ezek!

Idén nem biztos, hogy ilyen napos idő lesz a Múzeumok Majálisán Fotó: Mediaworks

Mi is a Múzeumok Majálisa?

Ez az ország legnagyobb múzeumi seregszemléje és kulturális piknikje, amelyet hagyományosan a Magyar Nemzeti Múzeumban rendeznek meg. Célja, hogy bemutassa a magyarországi múzeumok sokszínűségét, tevékenységét, és közelebb hozza a közönséghez a kulturális örökséget. A rendezvény az ICOM Múzeumi Világnap (május 18.) alkalmából kerül megrendezésre.

Mikor és hol lesz idén a majális?

Idén a 29. Múzeumok Majálisa május 16-án és 17-én (szombaton és vasárnap) kerül megrendezésre a Magyar Nemzeti Múzeum épületében és a hozzá tartozó Múzeumkertben (Budapest, Múzeum krt. 14-16.). A rendezvény ingyenesen látogatható mindkét napon. A Múzeumkert reggel 6-tól este 9-ig, maga a múzeumépület pedig 10 és 18 óra között tart majd nyitva.

Milyen programok lesznek az idei Múzeumok Majálisán?