Múzeumok Majálisa: ilyen programok lesznek idén
Május 16-17-én különleges programokkal várják a látogatókat az egyik legkedveltebb fővárosi műemlék épületben. Az idei Múzeumok Majálisán több mint 70 múzeum és kiállító gyűjteménye lesz megtekinthető. Íme a részletek!
Aki kedveli a múzeumokat és a könnyűzenét, annak most hétvégén érdemes ellátogatnia a Magyar Nemzeti Múzeumba és a Múzeumkertbe a 29. Múzeumok Majálisára. A kétnapos rendezvényen több tucat ingyenes programon vehetnek részt az érdeklődők. Mutatjuk, melyek ezek!
Mi is a Múzeumok Majálisa?
Ez az ország legnagyobb múzeumi seregszemléje és kulturális piknikje, amelyet hagyományosan a Magyar Nemzeti Múzeumban rendeznek meg. Célja, hogy bemutassa a magyarországi múzeumok sokszínűségét, tevékenységét, és közelebb hozza a közönséghez a kulturális örökséget. A rendezvény az ICOM Múzeumi Világnap (május 18.) alkalmából kerül megrendezésre.
Mikor és hol lesz idén a majális?
Idén a 29. Múzeumok Majálisa május 16-án és 17-én (szombaton és vasárnap) kerül megrendezésre a Magyar Nemzeti Múzeum épületében és a hozzá tartozó Múzeumkertben (Budapest, Múzeum krt. 14-16.). A rendezvény ingyenesen látogatható mindkét napon. A Múzeumkert reggel 6-tól este 9-ig, maga a múzeumépület pedig 10 és 18 óra között tart majd nyitva.
Milyen programok lesznek az idei Múzeumok Majálisán?
- A rendezvény ideje alatt a Nemzeti Múzeum állandó kiállításai ingyenesen lesznek látogathatók, emellett a nagyobb volumenű programok is ingyenesek, bár a korlátozott létszám miatt előzetes regisztrációhoz kötöttek, amit itt lehet megtenni: [email protected]. A hétvége során az Iparművészeti Múzeum jóvoltából egy rendhagyó, illatos történelmi sétán vehetünk részt, ahol az érzékszerveinkre hagyatkozva ismerhetjük meg Sisi, Ferenc József vagy épp Deák Ferenc korának mindennapjait. Vasárnap a felnőtteket a Mesélő tárgyak című tárlatvezetés várja, amely a 19. század titkait kelti életre meglepő nézőpontokból. A Nemzeti Múzeum épületében a teljes hétvége folyamán, 10:00 és 18:00 között a Kiss Áron Magyar Játék Társaság ingyenes, folyamatos kézműves-foglalkozással vár minden korosztályt a Rotundában.
- A parkban a Magyar Természettudományi Múzeum szakemberei vezetnek izgalmas Városi vadon sétákat, ahol a városokba költözött rókák, nyestek és sünök rejtett életét és túlélési technikáit ismerhetjük meg. Ugyancsak a Múzeumkertben barangolhatunk a Semmelweis Orvostörténeti Múzeum munkatársaival, akik a park növényi kincseit, a gyógynövényeket és a környék orvostörténeti múltját mutatják be az érdeklődőknek.
További kísérőprogramok az idei Múzeumok Majálisán
Az alábbi táblázatban a szintén ingyenes, de specifikusabb korosztálynak szóló, illetve a már betelt, így csak a helyszínen -esetleges lemondások esetén- látogatható kisebb programokat gyűjtöttük össze:
|Időpont
|Program megnevezése
|Típus / Helyszín
|Célcsoport / Státusz
|Szombat 11:00 & 14:00
|BÁV ART junior kincsvadászat
|Kalandos gyerekaukció / Kandallóterem
|0–17 éves korig
|Szombat 13:00
|Középkori kalandok: Visegrád
|Családi tárlatvezetés / MNM épülete
|BETELT (10–12 éveseknek)
|Vasárnap 10:00
|"Egy rettentő hatalom" – Jókai és az árvizek
|Városi séta / Múzeumkert
|BETELT (Felnőtteknek)
|Vasárnap 13:00
|Középkori kalandok: Mátyás palotája
|Családi tárlatvezetés / MNM épülete
|Regisztrációköteles (7–10 éveseknek)
|Vasárnap 14:00
|Ötvöstárgyak születése a népvándorlás korában
|Restaurátori előadás / Nobel-terem
|BETELT (Felnőtteknek)
PROGRAMVÁLTOZÁS
Az előrejelzések alapján a Magyar Nemzeti Múzeum, mint a Múzeumok Majálisa rendezvény szervezője az alábbi módosításokról döntött a 2026. május 16–17-re tervezett, múzeumkerti programsorozattal kapcsolatban: az előrejelzések szerint szombaton 30–40 km/órás széllökésekre és jelentősebb mennyiségű csapadékra lehet számítani, ugyanakkor az időjárási körülmények várhatóan a szombatra tervezett kültéri programok megvalósítását nem veszélyeztetik. A látogatóknak ugyanakkor javasoljuk, hogy esernyővel és esőkabáttal készüljenek. A jelenleg ismert, vasárnapra vonatkozó előrejelzések szerint azonban az erős széllökések sebessége helyenként az 50 km/órát is meghaladhatja, ami veszélyezteti a sátrak biztonságos használatát. Ezért a Múzeumkertbe tervezett vasárnapi programokat felelős döntés értelmében kénytelenek vagyunk lemondani, a kertben felállított sátrakat biztonsági okokból lebontani. A Múzeumok Majálisának a Magyar Nemzeti Múzeum épületébe meghirdetett beltéri programjai — többek között a Kiss Áron Magyar Játék Társaság kézműves-foglalkozása, a „Családdal a múzeumban: Középkori kalandok” program, valamint a szakmai rendezvények, például az ICOM „A múzeumok és a fiatalok” – kerekasztal-beszélgetése, az Országos Muzeológiai Módszertani és Információs Központ programja, és a Néprajzi Múzeum múltját feldolgozó könyvbemutató, kisebb zenei produkciók és további események — szombaton és vasárnap is a tervek szerint valósulhatnak meg.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre