RETRO RÁDIÓ

Múzeumok Majálisa: ilyen programok lesznek idén

Május 16-17-én különleges programokkal várják a látogatókat az egyik legkedveltebb fővárosi műemlék épületben. Az idei Múzeumok Majálisán több mint 70 múzeum és kiállító gyűjteménye lesz megtekinthető. Íme a részletek!

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.16. 06:30
Múzeumok Majálisa program Nemzeti Múzeum

Aki kedveli a múzeumokat és a könnyűzenét, annak most hétvégén érdemes ellátogatnia a Magyar Nemzeti Múzeumba és a Múzeumkertbe a 29. Múzeumok Majálisára. A kétnapos rendezvényen több tucat ingyenes programon vehetnek részt az érdeklődők. Mutatjuk, melyek ezek!

Muzeumok Majalisa_Nemzeti Múzeum
Idén nem biztos, hogy ilyen napos idő lesz a Múzeumok Majálisán Fotó: Mediaworks

Mi is a Múzeumok Majálisa?

Ez az ország legnagyobb múzeumi seregszemléje és kulturális piknikje, amelyet hagyományosan a Magyar Nemzeti Múzeumban rendeznek meg. Célja, hogy bemutassa a magyarországi múzeumok sokszínűségét, tevékenységét, és közelebb hozza a közönséghez a kulturális örökséget. A rendezvény az ICOM Múzeumi Világnap (május 18.) alkalmából kerül megrendezésre.

Mikor és hol lesz idén a majális?

Idén a 29. Múzeumok Majálisa május 16-án és 17-én (szombaton és vasárnap) kerül megrendezésre a Magyar Nemzeti Múzeum épületében és a hozzá tartozó Múzeumkertben (Budapest, Múzeum krt. 14-16.). A rendezvény ingyenesen látogatható mindkét napon. A Múzeumkert reggel 6-tól este 9-ig, maga a múzeumépület pedig 10 és 18 óra között tart majd nyitva.

Milyen programok lesznek az idei Múzeumok Majálisán?

  • A rendezvény ideje alatt a Nemzeti Múzeum állandó kiállításai ingyenesen lesznek látogathatók, emellett a nagyobb volumenű programok is ingyenesek, bár a korlátozott létszám miatt előzetes regisztrációhoz kötöttek, amit itt lehet megtenni: [email protected]. A hétvége során az Iparművészeti Múzeum jóvoltából egy rendhagyó, illatos történelmi sétán vehetünk részt, ahol az érzékszerveinkre hagyatkozva ismerhetjük meg Sisi, Ferenc József vagy épp Deák Ferenc korának mindennapjait. Vasárnap a felnőtteket a Mesélő tárgyak című tárlatvezetés várja, amely a 19. század titkait kelti életre meglepő nézőpontokból. A Nemzeti Múzeum épületében a teljes hétvége folyamán, 10:00 és 18:00 között a Kiss Áron Magyar Játék Társaság ingyenes, folyamatos kézműves-foglalkozással vár minden korosztályt a Rotundában.
  • A parkban a Magyar Természettudományi Múzeum szakemberei vezetnek izgalmas Városi vadon sétákat, ahol a városokba költözött rókák, nyestek és sünök rejtett életét és túlélési technikáit ismerhetjük meg. Ugyancsak a Múzeumkertben barangolhatunk a Semmelweis Orvostörténeti Múzeum munkatársaival, akik a park növényi kincseit, a gyógynövényeket és a környék orvostörténeti múltját mutatják be az érdeklődőknek.

További kísérőprogramok az idei Múzeumok Majálisán

Az alábbi táblázatban a szintén ingyenes, de specifikusabb korosztálynak szóló, illetve a már betelt, így csak a helyszínen -esetleges lemondások esetén- látogatható kisebb programokat gyűjtöttük össze:

IdőpontProgram megnevezéseTípus / HelyszínCélcsoport / Státusz
Szombat 11:00 & 14:00BÁV ART junior kincsvadászatKalandos gyerekaukció / Kandallóterem0–17 éves korig
Szombat 13:00Középkori kalandok: VisegrádCsaládi tárlatvezetés / MNM épületeBETELT (10–12 éveseknek)
Vasárnap 10:00"Egy rettentő hatalom" – Jókai és az árvizekVárosi séta / MúzeumkertBETELT (Felnőtteknek)
Vasárnap 13:00Középkori kalandok: Mátyás palotájaCsaládi tárlatvezetés / MNM épületeRegisztrációköteles (7–10 éveseknek)
Vasárnap 14:00Ötvöstárgyak születése a népvándorlás korábanRestaurátori előadás / Nobel-teremBETELT (Felnőtteknek)

PROGRAMVÁLTOZÁS

Az előrejelzések alapján a Magyar Nemzeti Múzeum, mint a Múzeumok Majálisa rendezvény szervezője az alábbi módosításokról döntött a 2026. május 16–17-re tervezett, múzeumkerti programsorozattal kapcsolatban: az előrejelzések szerint szombaton 30–40 km/órás széllökésekre és jelentősebb mennyiségű csapadékra lehet számítani, ugyanakkor az időjárási körülmények várhatóan a szombatra tervezett kültéri programok megvalósítását nem veszélyeztetik. A látogatóknak ugyanakkor javasoljuk, hogy esernyővel és esőkabáttal készüljenek. A jelenleg ismert, vasárnapra vonatkozó előrejelzések szerint azonban az erős széllökések sebessége helyenként az 50 km/órát is meghaladhatja, ami veszélyezteti a sátrak biztonságos használatát.  Ezért a Múzeumkertbe tervezett vasárnapi programokat felelős döntés értelmében kénytelenek vagyunk lemondani, a kertben felállított sátrakat biztonsági okokból lebontani. A Múzeumok Majálisának a Magyar Nemzeti Múzeum épületébe meghirdetett beltéri programjai — többek között a Kiss Áron Magyar Játék Társaság kézműves-foglalkozása, a „Családdal a múzeumban: Középkori kalandok” program, valamint a szakmai rendezvények, például az ICOM „A múzeumok és a fiatalok” – kerekasztal-beszélgetése, az Országos Muzeológiai Módszertani és Információs Központ programja, és a Néprajzi Múzeum múltját feldolgozó könyvbemutató, kisebb zenei produkciók és további események — szombaton és vasárnap is a tervek szerint valósulhatnak meg.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu