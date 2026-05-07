Több ikonikus budapesti épület is ezen a napon nyitott meg – Mutatjuk, melyek ezek!
Fontos mérföldkő a mai nap Budapest életében. Az elmúlt évtizeden május 7-én több jelentős épület is megnyitotta a kapuit. Mutatjuk, melyek voltak ezek!
A mai Liszt Ferenc repülőtér elődjét 1950. május 7-én nyitották meg. A repülőtér területét már 1938-ban kijelölték, de a háború miatt a Magyar Királyi Légierő és a Repülő Kísérleti Intézet hangárjai épültek meg a területen. Civil utasforgalom alig volt, és az ifj. Dávid Károly által tervezett egyedi, Bauhaus-stílusú utasforgalmi épület kivitelezése is félbemaradt. 1944-ben több bombatámadás is érte a repteret, emiatt csak 1950-re épült újjá (az eredeti tervek alapján), és május 7-én fogadta az első Li–2-es utasszállító gépet. Az akkori repülőtérnek 1500 méter hosszú betonozott futópályája volt, amelyet később, sugárhajtású gépek miatt fokozatosan meghosszabbítottak. 1958-ra épült meg mai teljes hosszában, vagyis 3000 méteren az 1-es futópálya – olvasható a Wikipédián.
Az első cirkusz is május 7-én nyitott
1891. május 7-én nyílt meg a Városligetben az első állandó jellegű budapesti cirkusz. 1945-ben, Budapest ostroma idején az épület aztán erősen megrongálódott, később rendbe hozták, 1949-ben pedig államosították. A Fővárosi Nagycirkusz mint állami üzem működött 1966 tavaszáig, amikor a főváros lebontatta. A helyén épült új cirkuszban 1971-ben volt az első előadás.
126 éve adták át a Földtani Intézet székházát
A Magyar Állami Földtani Intézet székházát, ami magyaros-szecessziós stílusban épült Lechner Ödön tervei szerint, 1900. május 7-én adták át, benne az 1470 négyzetméteres múzeummal. A kiállítás számos gyűjteményt foglalt magába, így például a magyar és külföldi kőzet- és őslénytani, az agrogeológiai, a bányageológiai gyűjteményeket. 1939 végén, a háborús veszélyek miatt a kiállítást lebontották, a gyűjtemények darabjait ládákba csomagolták. Az épületben egy Lechner-emlékszobát is berendeztek.
Romhányi József ezen a napon hunyt el
Romhányi József, „a rímhányó” író, költő, érdemes művészünk 1983. május 7-én hunyt el. Romhányi amellett, hogy szövegkönyveket is írt, operettek, kabaréműsorok és rajzfilmek kedvelt versszerzője volt. A legtöbben a Frédi és Béni, avagy a két kőkorszaki szakiból ismerik a versikéit, de fő művei közé tartozik a Tíz pici coca, a Mézga Aladár különös kalandjai (regény) és a Doktor Bubó szövegei is.
A niklai remete pedig ezen a napon született
Berzsenyi Dániel költő, táblabíró, a niklai remete, a magyar irodalom kiemelkedő alakja 1776. május 7-én született. Legnépszerűbb verse A magyarokhoz című ódája, melyet Kodály Zoltán zenésített meg. 1804-ben Berzsenyi Niklára költözött, majd 1808-ban 77 verset tartalmazó kézirata Kis János közvetítésével Kazinczyhoz került. Kazinczy lelkesen üdvözölte, fölajánlotta, hogy segíti kötetének szerkesztésében, versei hibáinak kijavításában. Végül 1813-ban megjelent verseinek első, 1816-ban második kiadása.
Ezeken a helyszíneken várják ma a véradókat a fővárosban
7:00–19:00 óra között a Közép-magyarországi RVK Intézetben (1113 Budapest, Karolina út 19–21.)
12:00–19:00 óra között a Sugár Üzletközpont II. emeletén (1148 Budapest, Örs vezér tere 24.)
8:00–14:00 óra között pedig a Dél-pesti Területi Vérellátó Intézetben (1204 Budapest, Köves út 1.)
Délutántól eső várható
A koponyeg.hu szerint csütörtökön a reggeli csapadékot követően felszakadozik a felhőzet, ám délután ismét kialakulhatnak záporok, zivatarok. A szél eleinte délnyugati, majd északnyugati irányba fordul és élénk lesz. A hőmérséklet 23 fok körül várható.
A BKK szerint itt kell forgalmi változásra számítani mától
Éjjeli sávlezárás lesz a Teréz körúton a Nyugatit térnél május 07., csütörtök 23:59 és május 08., péntek 04:30 között.
Sávlezárás lesz Zuglóban az Erzsébet királyné útján május 07., csütörtök 06:00 és 23:00 óra között.
Napközbeni lezárás lesz a VI. kerületben a Paulay Ede utcában május 7., csütörtök 13:00 és 18:00 óra között.
Lezárás lesz a XI. kerületben a Tömös utcában május 7., csütörtök 7:00 és 14:00 óra között.
Útszűkületre kell számítani a II. kerületben a Széher úton 6:00 és 20:00 óra között.
Kezdődik a Ludovika Fesztivál az Orczy-parkban
Immár 16. alkalommal várja az érdeklődőket szabadegyetemi előadásokkal, családi programokkal és koncertekkel a május 7. és 9. között megvalósuló Ludovika Fesztivál. A rendezvény, amelynek célja, hogy betekintést nyújtson a hivatásrendek kulisszatitkaiba, külföldi és magyar vendégelőadókkal igyekszik közelebb hozni a közszolgálat világát. Ezenkívül 7-én Tóparti Kertmozival, 8-án koncertekkel, 9-én pedig családi nappal vár mindenkit az Orczy-park. A további programokról itt lehet tájékozódni!
