Több ikonikus budapesti épület is ezen a napon nyitott meg – Mutatjuk, melyek ezek!

A mai Liszt Ferenc repülőtér elődjét 1950. május 7-én nyitották meg. A repülőtér területét már 1938-ban kijelölték, de a háború miatt a Magyar Királyi Légierő és a Repülő Kísérleti Intézet hangárjai épültek meg a területen. Civil utasforgalom alig volt, és az ifj. Dávid Károly által tervezett egyedi, Bauhaus-stílusú utasforgalmi épület kivitelezése is félbemaradt. 1944-ben több bombatámadás is érte a repteret, emiatt csak 1950-re épült újjá (az eredeti tervek alapján), és május 7-én fogadta az első Li–2-es utasszállító gépet. Az akkori repülőtérnek 1500 méter hosszú betonozott futópályája volt, amelyet később, sugárhajtású gépek miatt fokozatosan meghosszabbítottak. 1958-ra épült meg mai teljes hosszában, vagyis 3000 méteren az 1-es futópálya – olvasható a Wikipédián.

Az első cirkusz is május 7-én nyitott

1891. május 7-én nyílt meg a Városligetben az első állandó jellegű budapesti cirkusz. 1945-ben, Budapest ostroma idején az épület aztán erősen megrongálódott, később rendbe hozták, 1949-ben pedig államosították. A Fővárosi Nagycirkusz mint állami üzem működött 1966 tavaszáig, amikor a főváros lebontatta. A helyén épült új cirkuszban 1971-ben volt az első előadás.

126 éve adták át a Földtani Intézet székházát

A Magyar Állami Földtani Intézet székházát, ami magyaros-szecessziós stílusban épült Lechner Ödön tervei szerint, 1900. május 7-én adták át, benne az 1470 négyzetméteres múzeummal. A kiállítás számos gyűjteményt foglalt magába, így például a magyar és külföldi kőzet- és őslénytani, az agrogeológiai, a bányageológiai gyűjteményeket. 1939 végén, a háborús veszélyek miatt a kiállítást lebontották, a gyűjtemények darabjait ládákba csomagolták. Az épületben egy Lechner-emlékszobát is berendeztek.

Romhányi József ezen a napon hunyt el

Romhányi József, „a rímhányó” író, költő, érdemes művészünk 1983. május 7-én hunyt el. Romhányi amellett, hogy szövegkönyveket is írt, operettek, kabaréműsorok és rajzfilmek kedvelt versszerzője volt. A legtöbben a Frédi és Béni, avagy a két kőkorszaki szakiból ismerik a versikéit, de fő művei közé tartozik a Tíz pici coca, a Mézga Aladár különös kalandjai (regény) és a Doktor Bubó szövegei is.