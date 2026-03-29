Sanghaj helyett Budapestre repültek a kínai artisták

Egy különleges, gumiasztalt és deszkát kombináló számot bemutató, 13 fős kínai artistacsoportot szerződtetett le a Fővárosi Nagycirkusz. A társaság éppen a gironai cirkuszfesztiválon lépett fel, amikor a Fővárosi Nagycirkusz vezetői felfigyeltek rájuk. A seregszemle különlegessége, hogy olyan cirkuszművészeknek ad szereplési lehetőséget, akik még nem mutatkoztak be Európában.

A cirkusz különleges világ Fotó: Fővárosi Nagycirkusz

Borsi Cintia, a Fővárosi Nagycirkusz kereskedelmi és nemzetközi vezetője a Metropolnak elmondta: a csoport egy vasárnapi fellépés után kedden már haza is ment volna Sanghajba. Szinte az utolsó pillanatban, a reptéren érték utol őket telefonon. Ehhez persze igénybe vettek egy kínai tolmács segítségét is.

Az artisták már a repülőgépükre vártak, amikor meggyőzték őket, hogy ne Kínába, hanem Budapestre repüljenek.

Nagyon meglepődtek, egy kicsit talán bizalmatlanok is voltak. Nem értették, mit akarhatunk tőlük Magyarországról, ezért felvették a kapcsolatot azokkal a pekingi intézményekkel és artistákkal, akik már jártak nálunk. Végül megnyugtatták és biztosították őket, hogy az intézményünk egy nemzetközileg elismert művészeti központ

– magyarázta Cintia.

A cirkusz ideiglenes otthont is nyújt a művészeknek

A kínai viszonyokra jellemző, hogy az okmányügyintézés rendkívül hosszadalmas. Nálunk bárki bemehet a kormányablakhoz útlevelet igényelni, de nekik egy ilyen ügyletre és egy email elküldésére is engedélyt kell kérniük az államtól.

A kínai artisták száma egyedülálló a világon Fotó: Fővárosi Nagycirkusz

Az artistacsoport egyébként két hetet töltött Spanyolországban, ezért már nagyon megkívánták a hazájukban megszokott ízeket. A Fővárosi Nagycirkusz vezetősége erre való tekintettel gyorsan rendelt nekik néhány adag ételt egy gyorsbüféből. Az akrobatáknak a gesztus ugyan jólesett, de őszintén megmondták, hogy az Európában elterjedt kínai ételek alig hasonlítanak az eredetiekre. Erre való tekintettel másnap a cirkuszban elszállásolt művészek rendelkezésére bocsátottak egy jól felszerelt konyhát is, hogy maguknak főzhessenek.

Az akrobaták számát a Fővárosi Nagycirkusz Ringlispíl című műsorában tekinthetik meg április 4-12-ig.