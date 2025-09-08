RETRO RÁDIÓ

Mézga család, Frakk és társaik: felismered ezeket a magyar rajzfilmeket? - Kvíz

A magyar animációs filmgyártás évtizedeken át szállította a kiváló, igényes, szórakoztató produkciókat. A rajzfilmek sokaknak a gyerekkort jelentik, de a nosztalgiafaktoron túl, közülük sok ma is kifejezetten élvezhető. A Mézga család kelendő exportcikk is volt. Felismered egy kép alapján a klasszikus magyar rajzfilmeket?

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.08. 10:30
rajzfilm Mézga család animáció

Mindenkinek megvannak a gyerekkori emlékei közt a magyar rajzfilmek: sokaknak az Esti mese részeként, amely után már ágyba kellett bújni, a fiatalabbaknak pedig nem a tévéképernyőről, hanem videómegosztókról lehet ismerő pár karakter. Frakk, Grabowski vagy a Mézga család milliók kedvence, de felismered a sorozatokat, filmeket egy kocka alapján?

mézga család
A Mézga család máig megunhatatlan rajzfilm (Fotó: Archív)

A Mézga család kelendő exportcikk volt

1959-ben a rajz- és bábfilmek a Pannónia Filmstúdió külön osztályához kerültek, ekkor kapott nagyobb lendületet a magyar animáció, amely a későbbi évtizedekben számos olyan produkciót állított elő, amelyet örömmel vettek át más országok tévétársaságai is. Ilyen volt például a Mézga család története, amely hamar népszerű lett külföldön is, itthon pedig három évad is készült belőle. Itt megnézheted az első részt olaszul, itt pedig meghallgathatod a főcímdalt németül és szlovákul.

A magyar animáció egyik emlékezetes karaktere, Gusztáv a hatvanas években bukkant fel először a tévéképernyőn: ő könnyen exportálható volt, hiszen nemigen beszélt, szinkronnal nem kellett bíbelődni, a rövid, csattanós sztorikat pedig jóformán minden kultúrában értették. Érdekesség, hogy ő is egy tipikus szürke kisember volt, mint a szintén hétköznapi figura, Mézga Géza, azaz a mindennapok egyszerű, ismerős alakjai érdekesebbek tűntek itthon, mint a szuperhősök.

Sok generáció imádta ezeket 

A későbbiekben sorra születtek a kiváló magyar rajzfilmek, amelyek egész generációkat szórakoztattak évtizedeken keresztül. Dr. Bubó filozofikus, okos fejtegetéseit a felnőttek is értették, sőt, ők értették leginkább, ettől függetlenül a gyerekek is imádták az állatos történetekbe bújtatott bölcsességeket. Frakk történetei a lusta macskákkal bizonyára sok gyereket késztettek arra, hogy háziállatot követeljenek maguknak, a vizslák népszerűségét is emelte a széria. És akkor még nem beszéltünk olyan produkciókról, mint a Macskafogó: de nézzük a kvízt!

1.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
1. Mi a szereplő neve?
2.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
2. Melyik magyar rajzfilm ez?
3.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
3. Ki látható a képen?
4.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
4. Ki van a képen?
5.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
5. Ez könnyű lesz! A képen...
6.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
6. Ki van a képen?
7.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
7. Ki Géza felesége?
8.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
8. Melyik zenekar készítette A nagy ho-ho-horgász zenéjét?
9.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
9. Mi volt a cím?
10.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
10. Pom Pom meséi a cím, ez világos. De ki a kislány?

 

 

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu