Mézga család, Frakk és társaik: felismered ezeket a magyar rajzfilmeket? - Kvíz

Mindenkinek megvannak a gyerekkori emlékei közt a magyar rajzfilmek: sokaknak az Esti mese részeként, amely után már ágyba kellett bújni, a fiatalabbaknak pedig nem a tévéképernyőről, hanem videómegosztókról lehet ismerő pár karakter. Frakk, Grabowski vagy a Mézga család milliók kedvence, de felismered a sorozatokat, filmeket egy kocka alapján?

A Mézga család máig megunhatatlan rajzfilm (Fotó: Archív)

A Mézga család kelendő exportcikk volt

1959-ben a rajz- és bábfilmek a Pannónia Filmstúdió külön osztályához kerültek, ekkor kapott nagyobb lendületet a magyar animáció, amely a későbbi évtizedekben számos olyan produkciót állított elő, amelyet örömmel vettek át más országok tévétársaságai is. Ilyen volt például a Mézga család története, amely hamar népszerű lett külföldön is, itthon pedig három évad is készült belőle. Itt megnézheted az első részt olaszul, itt pedig meghallgathatod a főcímdalt németül és szlovákul.

A magyar animáció egyik emlékezetes karaktere, Gusztáv a hatvanas években bukkant fel először a tévéképernyőn: ő könnyen exportálható volt, hiszen nemigen beszélt, szinkronnal nem kellett bíbelődni, a rövid, csattanós sztorikat pedig jóformán minden kultúrában értették. Érdekesség, hogy ő is egy tipikus szürke kisember volt, mint a szintén hétköznapi figura, Mézga Géza, azaz a mindennapok egyszerű, ismerős alakjai érdekesebbek tűntek itthon, mint a szuperhősök.

Sok generáció imádta ezeket

A későbbiekben sorra születtek a kiváló magyar rajzfilmek, amelyek egész generációkat szórakoztattak évtizedeken keresztül. Dr. Bubó filozofikus, okos fejtegetéseit a felnőttek is értették, sőt, ők értették leginkább, ettől függetlenül a gyerekek is imádták az állatos történetekbe bújtatott bölcsességeket. Frakk történetei a lusta macskákkal bizonyára sok gyereket késztettek arra, hogy háziállatot követeljenek maguknak, a vizslák népszerűségét is emelte a széria. És akkor még nem beszéltünk olyan produkciókról, mint a Macskafogó: de nézzük a kvízt!