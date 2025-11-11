Az öngyújtók világában is nagy népszerűségnek örvendenek ezek a feladványok. Bár csak egyetlen szálat kell elmozdítani, mégis csak a legnagyobb zsenik tudják megoldani ezt a gyufarejtvényt!

Egyetlen szálat kell csak elmozdítani, mégis nagyon nehéz ez a gyufarejtvény (Fotó: Mediaworks)

Gyufarejtvény profiknak

Az alábbi számból kell kisebbet alkotni úgy, hogy csak egyetlen gyufaszálat helyezhetsz át hozzá! Könnyűnek tűnik, de egyáltalán nem az! Neked sikerül?

Hiába próbálkozol, nem jutsz előrébb? Agyalj még egy kicsit! Ha végképp nem megy, görgess lejjebb, megmutatjuk a megoldást!

A gyufarejtvény megoldása meglepően egyszerű: az ötös szám felső függőleges szálát kell eggyel jobbra tolni, így a középső szám hármas lesz.