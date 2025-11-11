RETRO RÁDIÓ

Csak a legnagyobb zsenik tudják megoldani ezt a gyufarejtvényt

Egyszerűnek tűnik, pedig nem az! Vajon rajtad is kifog ez a gyufarejtvény?

Szerző: B.P.
Létrehozva: 2025.11.11. 18:30
gyufarejtvény feladvány zseni

Az öngyújtók világában is nagy népszerűségnek örvendenek ezek a feladványok. Bár csak egyetlen szálat kell elmozdítani, mégis csak a legnagyobb zsenik tudják megoldani ezt a gyufarejtvényt!

gyufarejtvény
Egyetlen szálat kell csak elmozdítani, mégis nagyon nehéz ez a gyufarejtvény (Fotó: Mediaworks)

Gyufarejtvény profiknak

Az alábbi számból kell kisebbet alkotni úgy, hogy csak egyetlen gyufaszálat helyezhetsz át hozzá! Könnyűnek tűnik, de egyáltalán nem az! Neked sikerül?

Fotó: Mediaworks

Hiába próbálkozol, nem jutsz előrébb? Agyalj még egy kicsit! Ha végképp nem megy, görgess lejjebb, megmutatjuk a megoldást! 

 

A gyufarejtvény megoldása meglepően egyszerű: az ötös szám felső függőleges szálát kell eggyel jobbra tolni, így a középső szám hármas lesz.

Fotó: Mediaworks

 

