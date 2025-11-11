Csak a legnagyobb zsenik tudják megoldani ezt a gyufarejtvényt
Egyszerűnek tűnik, pedig nem az! Vajon rajtad is kifog ez a gyufarejtvény?
Az öngyújtók világában is nagy népszerűségnek örvendenek ezek a feladványok. Bár csak egyetlen szálat kell elmozdítani, mégis csak a legnagyobb zsenik tudják megoldani ezt a gyufarejtvényt!
Gyufarejtvény profiknak
Az alábbi számból kell kisebbet alkotni úgy, hogy csak egyetlen gyufaszálat helyezhetsz át hozzá! Könnyűnek tűnik, de egyáltalán nem az! Neked sikerül?
Hiába próbálkozol, nem jutsz előrébb? Agyalj még egy kicsit! Ha végképp nem megy, görgess lejjebb, megmutatjuk a megoldást!
A gyufarejtvény megoldása meglepően egyszerű: az ötös szám felső függőleges szálát kell eggyel jobbra tolni, így a középső szám hármas lesz.
