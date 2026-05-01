Pánik a Budapestre tartó repülőgépen: Nem tudott leszállni

Félelem, hányás, remegés: erről számoltak be az utasok, akiknek április 30-án 15 óra 45-kor harmadik próbálkozásra landolt a repülőgépük a Liszt Ferenc repülőtéren.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.01. 19:45
A Budapestre tartó gép harmadik próbálkozásra tudott csak leszállni, de előtte két alkalommal restartolt.

Fotó: Ivan Shimko /  unsplash.com – Képünk illusztráció

Kétszer már majdnem érintette a kifutópályát a gép kereke, de a pilóta újra felszállt a levegőbe. A rémült utasok nem értették mi történik, halálfélelmük volt, azt gondolták valami elromlott a gépben, hogy nem tud leszállni.

A Wizz Air WZZ83-as járata most Marosvásárhelyről szállt fel, és bonyolult manővert hajtott végre a budapesti leszállópályán csütörtök délután. Még mindig nem tudni, hogy a pilóta miért alkalmazta ezt a manővert, nem tudni. Azonban az erős szél csak még tovább hátráltatta a helyzetet.

Egy marosvásárhelyi rokonom ült a gépen, amikor végre leszálltak, órákba tellett, mire lenyugodott. Azt mondta, a félelem mellett a bizonytalanság volt a legnagyobb baj, senki nem mondta meg nekik, mi történik, minden utas rettegett.

- mondta el László a Blikknek, aki rokonára várva volt szemtanúja a különös esetnek.

– tette hozzá.

Gulyás Zoltán pilóta szerint azonban a kapitány az eljárásrendnek teljesen megfelelt.

Egy pilótának ilyen esetekben a repüléssel kell foglalkoznia, az utasok tájékoztatása ráér, a biztonság fontosabb. A pilóta tudta, mit csinál, épségben lehozta a gépet. Az átstartolás a repülés alapeleme, ha széllökések, szélnyírás - azaz felülről jövő légáramlat - lép fel a földet érés előtti pillanatokban. Ebben a helyzetben félő, hogy a betonhoz csapódhat a széltől a leszállást végrehajtó gép, vagy a szél miatt nem tudna a pályán maradni, inkább újra fel kell emelkedni és a levegőben kitalálni, ilyen időjárási körülmények között hogyan biztonságos a leszállás, mintsem kockáztatni. Úgy hallottuk, a személyzet angolul bemondta, mi fog következni, ám a rémült utasok ezt már nem hallották meg. A hirtelen emelkedés vagy süllyedés megterhelő lehet, furcsa érzést vált ki a gyomorban, csakúgy, mint az éles kanyar ugyanúgy, mint a hirtelen kanyar, erre nem lehet felkészülni. Ám még mindig jobb, mint a földbe csapódni.

A gép végül egy másik leszállópályán sikeresen végrehajtotta a landolást, és mindenki épségben ért földet.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
