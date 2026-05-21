Eva Longoria megmutatta elképesztően dögös idomait

Eva Longoria már betöltötte az 50-et, de a színésznő még mindig olyan bombázó formában van, hogy a rajongók egyszerűen nem hittek a szemüknek legutóbbi megjelenésekor.

Eva Longoria szépségétől mindenkinek leesett az álla – Fotó: Anadolu via AFP

Eva Longoria a cannes-i filmfesztiválon tarolt

A Született feleségek egykori sztárja a legendás cannes-i filmfesztivál vörös szőnyegén tűnt fel, és egyetlen pillanat alatt ellopta a reflektorfényt a világ legnagyobb sztárjai elől is.

Eva egy elképesztően látványos, testre simuló, csillogó estélyiben érkezett, amely tökéletesen kihangsúlyozta irigylésre méltó homokóra alakját. A ruhát tetőtől talpig flitterek borították, így a vakuk fényében szinte ragyogott körülötte a levegő.

A merész kreáció azonban nem csak az alakját emelte ki, a ruha mellrésze mélyen kivágott volt, amely sejtelmesen engedett betekintést a színésznő dekoltázsába. A rajongók szerint Eva egyszerűen felrobbantotta a vörös szőnyeget, sokan pedig azt írták a közösségi oldalakon, hogy a színésznő éveket tagadhatna le.

A gyönyörű filmsztár később az Instagram-oldalán egy elegáns erkélyen is pózolt, miközben mögötte a mesés tengerpart látképe terült el. A romantikus háttér és a csillogó ruha együtt olyan hatást keltett, mintha egy hollywoodi film jelenete elevenedett volna meg. Eva Longoria magabiztos mosollyal mutatta meg, hogy 50 évesen is a világ egyik legvonzóbb nője.