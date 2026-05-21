Mindenki odáig van Tóth Alex barátnőjének intim pillanatban készült fotójáért

Bensőséges pillanatot osztott meg a nagyközönséggel Tóth Alex barátnője. A gyönyörűséges Mira ugyanis megmutatta, hogyan ünnepelte meg a Bournemouth-ban focizó szerelmével, hogy a csapat bebiztosította a nemzetközi kupaszereplését. A fotó pedig nagy sikert aratott.

A Bournemouth a Manchester City ellen elért 1-1-es döntetlennel biztosította be a kupaszereplését, és bár Tóth Alex nem lépett pályára, a magyar válogatott labdarúgónak külön szurkolótábora volt a helyszínen. Egykori ferencvárosi csapattársa, Szalai Gábor mellett ott volt a 20 éves focista barátnője, Mira is – aki a lefújás után a pályán ölelkezve fotózkodott szerelmével. Az intim pillanatot pedig megosztotta a saját Instagram-oldalán.

A fotó pedig olyan emberek figyelmét is felkeltette, akik eddig nem érdeklődtek Mira tartalmai irányt. Ugyanis rövid idő alatt dupla annyian kedvelték a képet, mint ahány követője összesen van Tóth Alex barátnőjének.

De aranyosak vagytok! Szeretünk titeket!

– fogalmazott egy hozzászóló a bejegyzés alatt, amelyet tucatnyi szívecskével árasztottak el a kommentszekcióban. Az egyiket nem más, mint maga Tóth Alex címezte a barátnőjének.