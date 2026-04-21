Elszabadult indulatok, Tóth Alex miatt többen egymásnak estek Bournemouth-ban
A szurkolók egy része nincs megelégedve a Bournemouth magyar játékosával. Mások viszont azonnal Tóth Alex védelmére keltek.
Néhány hangos Bournemouth-szurkoló már most úgy véli, eleget látott Tóth Alexből. Pedig a januárban a Ferencvárostól 12 millió euróért szerződtetett 20 éves magyar válogatott középpályás mindössze egyszer kapott lehetőséget a kezdőcsapatban, további öt alkalommal pedig csereként szállt be – jellemzően csupán néhány percre. Mások ezért is vették azonnal védelmükbe, mondván: ennyi idő alatt senki sem képes megváltani a világot.
A közösségi médiában az egyik Bournemouth-drukker erősen kételkedett abban, hogy Tóth Alex megérte-e a vételárát.
Mit csinál egyáltalán, amikor pályára lép? Eddig semmi olyat nem mutatott, amivel bizonyítaná, hogy megérte leigazolni
– fogalmazott az egyik szurkoló, akinek véleményével többen egyetértettek.
Azonban mindössze 3 hónap és egy maréknyi meccs után ez egy elég elhamarkodott kritika az egykori Fradi-sztárral szemben, amit a türelmesebb Bournemouth-szimpatizánsok is kiemeltek.
Csak egyszer volt kezdő, és néha a meccsek végén állt be csereként. Ennyi idő alatt senki sem képes megváltani a világot
– keltek a futballista védelmére.
Nem az idei szezonban kell tőle csodát várni, hosszabb távon számít rá a klub
– írta egy másik drukker.
A szezon végi edzőváltás viszont bonyolíthatja a 20 éves magyar labdarúgó helyzetét, hiszen nem tudni, hogy az új szakember számol-e vele a jövőben, míg a távozó Andoni Iraoláról tudvalevő, hogy előszeretettel ad lehetőséget a fiataloknak.
Tóth Alexék hatalmas siker kapujában
A Bournemouth jelenleg a nyolcadik helyen áll a Premier League tabelláján, ám ugyanannyi pontot gyűjtött, mint az Európa-liga-indulást érő hatodik helyen álló Chelsea. A nemzetközi kupaszereplés kiharcolása a dél-angliai klub történetének legnagyobb sikere lenne, hiszen a Bournemouth még soha nem jutott be egyik európai sorozatba sem.
