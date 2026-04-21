Elszabadult indulatok, Tóth Alex miatt többen egymásnak estek Bournemouth-ban

A szurkolók egy része nincs megelégedve a Bournemouth magyar játékosával. Mások viszont azonnal Tóth Alex védelmére keltek.

Létrehozva: 2026.04.21. 16:30
Tóth Alex Bournemouth Premier League

Néhány hangos Bournemouth-szurkoló már most úgy véli, eleget látott Tóth Alexből. Pedig a januárban a Ferencvárostól 12 millió euróért szerződtetett 20 éves magyar válogatott középpályás mindössze egyszer kapott lehetőséget a kezdőcsapatban, további öt alkalommal pedig csereként szállt be – jellemzően csupán néhány percre. Mások ezért is vették azonnal védelmükbe, mondván: ennyi idő alatt senki sem képes megváltani a világot.

Tóth Alex a legutóbbi két Bournemouth meccsen összesen nyolc percet kapott / Fotó: Robin Jones - AFC Bournemouth

A közösségi médiában az egyik Bournemouth-drukker erősen kételkedett abban, hogy Tóth Alex megérte-e a vételárát.

Mit csinál egyáltalán, amikor pályára lép? Eddig semmi olyat nem mutatott, amivel bizonyítaná, hogy megérte leigazolni

– fogalmazott az egyik szurkoló, akinek véleményével többen egyetértettek.

"Mit csinál egyáltalán?" - tették fel a kérdést Tóth Alex kapcsán a közösségi médiában / Fotó: X

Azonban mindössze 3 hónap és egy maréknyi meccs után ez egy elég elhamarkodott kritika az egykori Fradi-sztárral szemben, amit a türelmesebb Bournemouth-szimpatizánsok is kiemeltek.

Csak egyszer volt kezdő, és néha a meccsek végén állt be csereként. Ennyi idő alatt senki sem képes megváltani a világot

– keltek a futballista védelmére.

Nem az idei szezonban kell tőle csodát várni, hosszabb távon számít rá a klub

– írta egy másik drukker.

A szezon végi edzőváltás viszont bonyolíthatja a 20 éves magyar labdarúgó helyzetét, hiszen nem tudni, hogy az új szakember számol-e vele a jövőben, míg a távozó Andoni Iraoláról tudvalevő, hogy előszeretettel ad lehetőséget a fiataloknak.

Tóth Alexék hatalmas siker kapujában

A Bournemouth jelenleg a nyolcadik helyen áll a Premier League tabelláján, ám ugyanannyi pontot gyűjtött, mint az Európa-liga-indulást érő hatodik helyen álló Chelsea. A nemzetközi kupaszereplés kiharcolása a dél-angliai klub történetének legnagyobb sikere lenne, hiszen a Bournemouth még soha nem jutott be egyik európai sorozatba sem.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
