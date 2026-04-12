Tóth Alex barátnője szemet gyönyörködtető volt, így szurkolt a szerelmének
A magyar válogatott játékos csereként állt be a csodameccsen. Tóth Alex barátnője a helyszínen tekintette meg az Arsenal-Bournemouth találkozót.
A Bournemouth immár 12 bajnoki mérkőzés óta veretlen az angol élvonalban, legutóbb pedig 2-1-re legyőzte az Arsenalt, a találkozót pedig sokan a hétvége csodameccsének nevezték. Tóth Alex ezúttal sem került be a kezdőcsapatba, de a 85. percben csereként pályára lépett, így február 28-a után ismét tétmérkőzésen szerepelt a cseresznyéseknél. A győzelmet barátnője, Mira is a helyszínen ünnepelhette, aki a lefújás után egy közös fotót is megosztott szerelmével.
Tóth Alex barátnője a helyszínen szurkolt
Ez volt az első alkalom, hogy Mira idegenbeli stadionban is élőben szurkolt szerelmének, hiszen korábban csak a Bournemouth otthonában tűnt fel a lelátón. Úgy tűnik azonban, ő is érezte, hogy különleges mérkőzés várható, így ezúttal az első sorokból buzdította Tóth Alexet.
A lefújás után természetesen nem maradhatott el a jól megérdemelt közös fotó sem: a magyar lány a közösségi oldalán osztotta meg a képet, amelyen láthatóan büszkén áll párja mellett.
