Tóth Alex máris visszatért a Fradihoz, ez az oka

Minden fradista megörült a váratlan vendégnek szombat délután a Ferencváros edzésén. A gyakorláson az a Tóth Alex bukkant fel, aki januárban távozott Angliába. A Bournemouth játékosa sorozatban harmadik bajnokiján ragadt a kispadon, majd a pénteki, Manchester United elleni bajnokit követően hazarepült. Nem véletlen, hétfőtől már a magyar válogatottal készül a nemzeti csapat március felkészülési mérkőzéseire.

Robbie Keane is megörült egyik kedvenc játékosának, Tóth Alexnek

Alex nem jött és nem is távozik üres kézzel – írja a Fradi.hu. A Bournemouth mezeiért „cserébe” megkapta a limitált kiadású március 15-i ünnepi mezt, rajta korábbi ferencvárosi mezszámával, a 64-essel.

„Követem az összes meccset, amit tudok. Próbálok a srácokkal is minél többet beszélni. Jó szívvel gondolok vissza a csapatra”

– mondta a középpályás.

Tóth Alex eddig veretlen Angliában

A magyar labdarúgó két hónap alatt kilenc bajnokiból négy találkozón lépett pályára. Ami külön érdekesség, hogy Tóth érkezése óta egyetlen Premier League-meccset sem veszített el a Bournemouth.