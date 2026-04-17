Liverpoolban elájulnak tőle, ő válthatja Arne Slotot

Arne Slot látszólag teljesen biztonságban érzi az állását, hiszen a Liverpool Bajnokok Ligája-búcsúját követően már a klubbal kapcsolatos nyári terveiről beszélt. Azonban a napokban a Tóth Alexet foglalkoztató Bournemouth bejelentette: Andoni Iraola vezetőedző a szezon végén távozik a klubtól. A 43 éves spanyol szakember szolgálataiért várhatóan számos klub harcbaszáll majd, és úgy fest, a Liverpool is csatlakozhat a kérők táborához.

Andoni Iraola 2023 óta ül a Bournemouth kispadján

Andoni Iraola lehet Slot utódja?

Az Empire of the Kop liverpooli portál értesülései szerint a Vörösök vezetőségénél már nem a korábban emlegetett Xabi Alonso számít az elsőszámú Slot-utódjelöltnek, hanem a Tóth Alex főnöke.

Iraola állítólag szívesen maradna a Premier League-ben, miközben a jelek szerint a liverpooli-fejeseket is sikerült meggyőznie munkásságával: a "Bourenemouthnál mutatott futballfilozófiája lenyűgözte őket" – írják vele kapcsolatban.

Ráadásul a spanyolt több szál is köti a Liverpoolhoz: egyrészt korábban már dolgozott együtt Richard Hughes sportigazgatóval, másrészt az ő irányítása alatt vált Kerkez Milos az angol élvonal egyik kiemelkedő balhátvédjévé. Ebből kifolyólag kinevezése a magyar válogatott játékos fejlődésére is jó hatással lehetne.