Három nagy lépéssel közelebb került új edzője a Liverpoolhoz

„Xabi dörzsöli a tenyerét” – ezzel a címmel utal a spanyol AS arra, hogy Xabi Alonso egyre közelebb kerül egykori csapata, a Liverpool vezetőedzői posztjához. A cikkből kiderül, legalább három tényező mutat arra, hogy a Real Madridtól januárban menesztett 44 éves baszk futballszakember nyártól Arne Slot örökébe léphet az Anfielden.

Mellette az utóda? Arne Slot (balra) és Xabi Alonso a tavaly őszi Liverpool-Real Madrid BL-meccsen (Fotó: Getty Images)

Azon túl, hogy a Liverpool az angol Premier League valaha volt egyik legrosszabb címvédőjeként botladozza végig a szezont (már a Paris Saint-Germain elleni Bajnokok Ligája-nyolcadöntő-visszavágó előtt 17 vereséggel), az alábbi érvek szólnak Xabi Alonso kinevezése mellett Szoboszlai Dominikék élére.

Nem Xabi Alonso volt a Real kerékkötője

A Real Madrid az utóda, Álvaro Arbeloa vezetésével még gyengébben muzsikál. Szinte biztosan lemarad a spanyol bajnoki címről, a kupából a másodosztályú Albacete verte ki, a BL-ben pedig hazai pályán került hátrányba (1-2) a Bayern München elleni negyeddöntő-visszavágó előtt. Így egyre inkább úgy tűnik, a királyi gárdánál nem Xabi Alonsóval volt baj, aki előzőleg, a Bayer Leverkusennel valóságos csodát tett: miután ősz közepén kieső helyen vette át, előbb benntartotta, majd a következő szezonban bajnoki és kupagyőzelemig, illetve Európa-liga-döntőig vezette, 51 meccset számláló veretlenségi sorozattal.

Szárnyal a Bayern, másra vár a Man. City

Xabi Alonsóhoz hasonló kaliberű edző kevés érhető el szabadon, mint ahogy hozzá illő szintű sztárklubokból sincs éppen sok, ahol új gazdára vár a kispad. Korábban érdeklődött ugyan iránta (egyik) exklubja, a Bayern München, de miután inkább kitöltötte a 2025 nyaráig szóló leverkuseni szerződését, az időközben kinevezett Vincent Kompanyval szárnyalnak a bajorok. Az utóbbi hetekben-hónapokban összeboronálták ugyan a lassan Pep Guardiola utódát keresgélő Manchester Cityvel is, ott azonban a legfrissebb sajtóhírek szerint inkább a katalán edzőóriás korábbi olasz segítője, Enzo Maresca mellett döntöttek.

Új Liverpool-érát indít Szalah távozása

Az AS szerint már csak azért is a Liverpool vezetőedzői posztja jelentheti Xabi Alonso jövőjét, mert az angol sztárklub egykori BL-győztes középpályásának érkezésével együtt úgyis új korszak kezdődne az Anfielden: a Mohamed Szalah (és a másik távozó Pool-veterán, Andy Robertson) utáni fejezet a Vörösök történetében. Slot belebukni látszik a tavaly nyáron világrekordot jelentő 483 millió eurónyi (176 milliárd forint) kiadással megkezdett keretátalakításba, beleértve Alonso korábbi leverkuseni kulcsemberei, Florian Wirtz és Jeremie Frimpong beépítését is.