Megerősítette a volt liverpooli klubvezér: eldőlt Arne Slot sorsa

Megsemmisítő, 4-0-s vereséggel esett ki a Liverpool az FA-kupából a Manchester City elleni szombati negyeddöntőben. Az újabb kudarc előtt még olyan hírek terjedtek, hogy Arne Slot vezetőedző nyárig megszilárdíthatja az igencsak bizonytalanná vált helyzetét a Vörösök vezetőedzőjeként. A szezonbeli legsúlyosabb kudarc után azonban erre már legfeljebb egy budapesti Bajnokok Ligája-győzelem lenne elég – amire még a Premier League-címvédő magyar legjobbja, Szoboszlai Dominik sem ad most sok esélyt. Egyből fel is erősödtek a nyári edzőváltásról szóló pletykák.

Mellette az utóda? Arne Slot (balra) és Xabi Alonso a tavaly őszi Liverpool-Real Madrid BL-meccsen (Fotó: Getty Images)

Szoboszlai és Kerkez Milos holland szakvezetője helyére régóta rebesgetik a klub korábbi BL-győztes játékosából lett edző, Xabi Alonso érkezését. Ezt a vonalat most nem akárki erősítette meg: a liverpooli rivális Everton korábbi vezérigazgatója, Keith Wyness, aki manapság európai topklubokat segítő tanácsadó céget vezet. A labdarúgó-szakember a Football Insidernek nyilatkozott a spanyolországi forrásokból származó értesüléseiről.

Arne Slotban már nem bíznak

Szerinte a Liverpool-vezetők számára döntő jelentőségű, hogy a szurkolóik már nem bíznak Slotban és a sokáig remélt kedvező fordulatban a jelenlegi stábbal, az öt évig az Anfielden szolgált Xabi Alonso pedig készenlétben várja, hogy átvegye az idén botladozó angol bajnokcsapat irányítását.

„Sok liverpooli barátom és ismerősöm van, akik mostanában két dolog miatt panaszkodnak Arne Slottal kapcsolatban. Hiányzik a hit. A liverpooli szurkolótábor elégedetlen a csapat játékával és teljesítményével. És Xabi Alonso, az én tudtommal és a spanyolországi kapcsolataim szerint is várja a visszatérése lehetőségét” – adott helyzetjelentést a liverpooli edzőkérdésről Wyness.

A manchesteri kupameccsre elutazott Liverpool-szurkolók már Xabi Alonso nevét kántálták a hazaindulásukkor: