Szoboszlainál elszakadt a cérna, elzavarnák a Liverpool-szurkolók – Videó

Érthetően nehezen viselte a Liverpool 4-0-s vereségét Szoboszlai Dominik a Manchester City vendégeként lejátszott szombati FA Kupa-negyeddöntőben. Így voltak ezzel azok a Pool-drukkerek is, akik már a 60. perc körül hazaindultak, akik pedig maradtak a meccs végéig, vélhetően számon kérték a gyenge teljesítményt a szezon eddigi legjobbján – a BL-álmát is veszélyben érző Szoboszlai pedig meggondolatlanul gesztikulált feléjük. Azóta kapja is a fejére a durva kritikákat.

Szoboszlai Dominik a 0-4 után nem volt kibékülve a liverpooli szurkolókkal (Fotó: Visionhaus)

A súlyos kudarc után összetörten és önkritikusan nyilatkozó Szoboszlai egy közösségi oldalakon terjedő videó tanúsága szerint a karjait széttárva jelezte értetlenségét a vendégszektorban maradt liverpooliak felé. Még forróvérű olasz csapattársa, Federico Chiesa is higgadtabb volt nála, az Európa-bajnok támadó terelte el onnan a magyar klasszist:

Szoboszlai frustrated with the few Liverpool fans who stayed till the end. Bring him to the Etihad. pic.twitter.com/ml1d5SoUJU — Geronimo Morgans (@GeronimoMorgans) April 4, 2026

Szoboszlai Dominik ellen fordultak a liverpooliak

Szoboszlai gesztusa nagy port kavart, sokan annyira megharagudtak rá, hogy már a távozását követelik:

„Elfogadhatatlan ez a viselkedés. Annyira szeretném, ha távozna! Hiba lenne meghosszabbítani a szerződését.”

„Nem ez az első alkalom, hogy így gesztikulál a szurkolókkal szemben. Elképesztő az önismeret hiánya ebben a csapatban. Nem ok nélkül mennek haza a szurkolók, haver.”

„Mit csinál? 4-0-ra kikaptunk – mi a francot vár a szurkolóktól?”

„Sajnálom, de nagyon csalódott vagyok Dominik miatt. Az egész szezon egy átverés volt, és azt várja, hogy a szurkolók ne legyenek csalódottak ebben a helyzetben?!?! Főleg egy 4-0-s vereség után?! Őszintén undorodom a reakciójától.”

– gyűjtött össze néhány jellemző kommentet az Origo.

Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos csapata szerdán a címvédő Paris Saint-Germain vendégeként kezdi meg a Bajnokok Ligája negyeddöntős párharcát (a visszavágót hat nappal később rendezik az Anfielden).