Hátborzongató új elmélet: Így haltak meg a búvárok a Maldív-szigeteken

Az, hogy mi történt a múlt heti halálos merülés során, egyelőre rejtély, bár számos hátborzongató elmélet látott napvilágot, miközben a hivatalos vizsgálat folyamatban van. A múlt csütörtökön (május 14-én) történt tragédiában a Maldív-szigeteken Monica Montefalcone, a Genovai Egyetem ökológia professzora, lánya, Giorgia Sommacal, Muriel Oddenino kutató, Federico Gualtieri tengerbiológus, valamint Gianluca Benedetti búvároktató vesztette életét.

A búvárok azóta az összes áldozat holttestét kiemelték a 60 méter mély barlangból a Vaavu-atollon, ami kétszerese a szigetországban a szabadidős búvárkodáshoz megengedett mélységnek. A keresést ideiglenesen felfüggesztették, miután egy helyi katonai búvár, Mohamed Mahdhee törzsőrmester egy korábbi kiemelési kísérlet során meghalt – írja a Ladbible.

Ahmed Shaam, a maldív-szigeteki kormányszóvivő a nehéz terep, az erős áramlatok és a rossz látási viszonyok miatt „kihívást jelentő” körülményekről nyilatkozott. A csoport a Thinwana Kandu-barlangba, más néven „cápabarlangba” merült le. Az öt tapasztalt búvár csütörtök reggel szállt vízre, hogy felmérje a komplex víz alatti barlangrendszert, de nem sikerült feljönniük.

Mohamed Hussain Shareef elnöki szóvivő elmondta, hogy helyi szakértők és külföldi búvárok is jártak már a barlangban, és figyelmeztetett, hogy „nagy kihívást jelentő merülésről” van szó.

Abban a csatornában erős áramlatok vannak, erős lefelé irányuló légáramlatok, és az ottani körülmények, például a látótávolság, miután belépsz a barlangba, szinte nulla.

Most az Olasz Vízalatti és Hiperbárikus Orvostudományi Társaság elnöke megosztotta hátborzongató elméletét arról, hogy mi történhetett a maldív-szigeteki expedíció során. Alfonso Bolognini úgy véli, hogy

a csoportot egy szupererős áramlat „beszippanthatta” a barlangokba, mielőtt kifogytak volna az oxigénből, miközben menekülni próbáltak.

A szakértő a helyszín mérlegelése után úgy véli, hogy egy „félelmetes Venturi-effektus” keletkezhetett, miközben az ötös lemerült. A Venturi-effektus a nyomásesésre utal, amely akkor következik be, amikor a folyadék átáramlik egy szűk vagy beszűkült területen – például a barlangrendszer szűk bejáratán –, ami vákuumot hoz létre.