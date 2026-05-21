Hátborzongató új elmélet: Így haltak meg a búvárok a Maldív-szigeteken

Sokkoló elmélettel állt elő a szakértő. Azt gyanítja, hogy az öt búvárt, akik a Maldív-szigeteken víz alatti barlangok felfedezése közben vesztették életüket, egy „félelmetes” erő szippanthatta be a barlangokba.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.21. 18:00
Az, hogy mi történt a múlt heti halálos merülés során, egyelőre rejtély, bár számos hátborzongató elmélet látott napvilágot, miközben a hivatalos vizsgálat folyamatban van. A múlt csütörtökön (május 14-én) történt tragédiában a Maldív-szigeteken Monica Montefalcone, a Genovai Egyetem ökológia professzora, lánya, Giorgia Sommacal, Muriel Oddenino kutató, Federico Gualtieri tengerbiológus, valamint Gianluca Benedetti búvároktató vesztette életét.

A búvárok azóta az összes áldozat holttestét kiemelték a 60 méter mély barlangból a Vaavu-atollon, ami kétszerese a szigetországban a szabadidős búvárkodáshoz megengedett mélységnek. A keresést ideiglenesen felfüggesztették, miután egy helyi katonai búvár, Mohamed Mahdhee törzsőrmester egy korábbi kiemelési kísérlet során meghalt – írja a Ladbible.

Ahmed Shaam, a maldív-szigeteki kormányszóvivő a nehéz terep, az erős áramlatok és a rossz látási viszonyok miatt „kihívást jelentő” körülményekről nyilatkozott. A csoport a Thinwana Kandu-barlangba, más néven „cápabarlangba” merült le. Az öt tapasztalt búvár csütörtök reggel szállt vízre, hogy felmérje a komplex víz alatti barlangrendszert, de nem sikerült feljönniük.

Mohamed Hussain Shareef elnöki szóvivő elmondta, hogy helyi szakértők és külföldi búvárok is jártak már a barlangban, és figyelmeztetett, hogy „nagy kihívást jelentő merülésről” van szó.

Abban a csatornában erős áramlatok vannak, erős lefelé irányuló légáramlatok, és az ottani körülmények, például a látótávolság, miután belépsz a barlangba, szinte nulla.

Most az Olasz Vízalatti és Hiperbárikus Orvostudományi Társaság elnöke megosztotta hátborzongató elméletét arról, hogy mi történhetett a maldív-szigeteki expedíció során. Alfonso Bolognini úgy véli, hogy 

a csoportot egy szupererős áramlat „beszippanthatta” a barlangokba, mielőtt kifogytak volna az oxigénből, miközben menekülni próbáltak.

A szakértő a helyszín mérlegelése után úgy véli, hogy egy „félelmetes Venturi-effektus” keletkezhetett, miközben az ötös lemerült. A Venturi-effektus a nyomásesésre utal, amely akkor következik be, amikor a folyadék átáramlik egy szűk vagy beszűkült területen – például a barlangrendszer szűk bejáratán –, ami vákuumot hoz létre.

Bolognini elméletének további részét felvázolva így folytatta: „Két dolog történhetett a beszippantást követően. Vagy mindenkit beszippantott az erő, vagy csak egy valakit, és a többiek megpróbálták kimenteni őt.”

Hozzátette, hogy a merülést csak egy próbának szánhatták a nagy merülés előtt. Csak fel akarták mérni a terepet, és nem merülhettek ilyen mélyre szándékosan. „Ezzel a tudásszinttel elképzelhetetlen ilyen mélyre menni az ilyen típusú felfedezéshez szükséges felkészülés nélkül. A kiút kétségbeesett keresése során azonban valószínűleg kifogytak a levegőből. Szerintem ez egy meglehetősen megbízható rekonstrukciója a történteknek” – zárta gondolatait a szakértő.

