Elképesztő eredmény: Judy kislánya a világ hatodik legjobbja!

Judy korábban többször mesélt arról, hogy már lánya is eljár vele koncertekre, sőt táncosként a színpadon szerepel édesanyja mellett. Most azonban egy olyan világversenyre utaztak el Horvátországba, ahol egyéniben is megmutathatta magát Maja. Már itthon értük el a Groovehouse énekesnőjét, aki büszkén mesélt lapunknak lánya eredményeiről. Egyéniben hatodik, csapatban pedig a második helyet sikerült megszereznie.

Judy lánya sok jó tanácsot kapott édesanyjától, de ő inkább egyedül próbált meg felkészülni a vb-re (Fotó: Szabolcs László)

Most már másodszorra, de szólistaként először volt világversenyen. Azt mondtuk neki, hogy első nekifutásra egy hatodik helyezés az egy kimagasló eredmény. Borzasztóan büszkék voltunk rá

– mesélte lapunknak a Groovehouse énekesnője.

Édesanyja tapasztalata a színpadon sokat tudott segíteni Majának, mivel olyan tanácsokkal tudta ellátni, amit csak egy szakmabeli tud adni. „Abban az időben alig láttuk, mivel ő nagyon szeret a versenyek előtt elvonulni. Magában szokott felkészülni, és ilyenkor nehéz neki tanácsot adni. Valamelyest persze azért segítettem, ahol tudtam” – mondta Judy.

Judy párja is végigszurkolta velük a világversenyt (Fotó: Huszár Márk)

Szerintem egy lábon kihordott infarktussal éltem ezt át. Maja próbált nagyon stabil maradni és kizárni a külső tényezőket, de mi azért jobban izgultunk, nem azért, mert ne bíznánk benne, csak az emberben van egy nagyon erős drukk ilyenkor. Bíztunk benne, hogy nemcsak mi látjuk őt jónak, hanem másoknak is ez lesz majd a véleménye

– jegyezte meg a Groovehouse frontembere.

Majának még rengeteg terve van, mivel a mostani világbajnokságon elért eredménye után még motiváltabb lett. Az iskola nagyon jól megy neki és a sport világában is kiemelkedő eredményeket ér el.

Judy azt is kiemelte, hogy szombati, kecskeméti koncertjükön Maja is ott lesz az együttessel, és barátnője mellett fog táncolni. A Groovehouse bandája így még jobban családiasabbá vált.