Judy elárulta mit csinál tanulás helyett a kislánya: „Jön a koncertekre, és ott táncol mögöttünk”

A Groovehouse Judyjának már jó néhány éve nem az éneklés a legfontosabb szerep az életében. Bár imádja a zenét és a fellépéseket, de ahogy az lenni szokott, az anyaság mindent felülírt. Maja ráadásul már nem is olyan kicsi, jövőre középiskolába megy, csakhogy a tanuláshoz nem igazán fűlik a foga, ami miatt sokszor összecsapnak az édesanyjával. Most az is kiderült, Judy lánya mit csinálna legszívesebben a tanulás helyett.

Judy fellépései mellett a kislánya tanulmányait is igyekszik egyengetni, bár nem mindig jár sikerrel (Fotó: Szabolcs László)

Judy kislánya Maja maga is rajong a zenéért, akárcsak ismert anyukája, bár őt nem az éneklés érdekli, na meg persze a tanulás sem. Erről mesélt most a Mokkában a Groovehouse énekesnője.

Én komolyan veszem az iskolát, de nem nekem, hanem Majának kellene nagyon komolyan venni. Viszont őt ismerni kell ehhez, és szerintem vannak még ilyen gyerekek, mert ilyen Pató Pál típus, hogy „majd ráérünk arra még”. Egyébként egy erős közepes tanuló, bár én azt mondom, hogy megvan a kellő esze hozzá, csak a kellő szorgalma nincs, de azt nem tudod beleverni, hogy oda kell figyelni, mert itt már komoly tétek vannak. Számára csak a tánc létezik, az a szerelme, van olyan, hogy jön a koncertekre, és ott táncol mögöttünk

– mesélte szeretettel Judy.

„Nálunk viszont az iskolakezdés mindig azt jelenti szeptemberben, hogy meg kell tanulnunk, ha nem is új dalokat, de új medleyket akár, vagy olyan régi Groovehouse dalokat, amiket már mi magunk sem tudunk, hogy hogy vannak, mert egyszer felénekeltük, aztán soha többet nem hallottuk őket, vagy legalábbis nem játszuk a hétköznapokban” – tette hozzá nevetve a zenekarral kapcsolatban.

Judy gyermeke Maja már csaknem középiskolás, de a tánc sokkal jobban érdekli, mint a tanulás (Fotó: Szabolcs László)

A Groovehouse nagykoncertjére készülnek Judyék

Az énekesnőt a zenekar másik tagja, Kárpáti Zsolt is elkísérte a műsorba, akivel a november 15-ei Groovehouse koncertjéről is meséltek.

A Hajnal az a dal, amit a közönség mindig akar, ha háromszor egymás után azt nyomnánk, akkor talán negyedjére már jönne a Vándor is, az viszont ötször

– viccelődött Judy.

„Nagyon érdekes, hogy a közönségünk korban nagyon széles skálán mozog, és a koncertjeinken elképesztően sok a fiatal, például huszonévesek, egyetemisták, és ők ezeket imádják” – tette hozzá Zsolti.