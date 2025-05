"Nem akar megváltoztatni, csak elfogad" - Judy őrülten szerelmes a kedvesébe, és ezt nem is titkolja

A magyar könnyűzene világában aligha van olyan, aki ne ismerné Judy nevét. A Groovehouse együttes frontembereként ismertté vált énekesnő karrierje több mint két évtizede tart, és számtalan sláger fűződik a nevéhez. Bár a színpadon mindig energikus és mosolygós, a magánélete az utóbbi években komoly megpróbáltatásokon ment keresztül – ezek közül is a válása volt a legmegrázóbb. Mára szerencsére ez csak egy rossz emlék, az énekesnő egy ideje újra boldog. Nem is akármennyire!

Judy válása nagyon megviselte az énekesnőt, de ma már csak egy rossz emlékként tekint a történtekre / Fotó: Mediaworks archív

Judy szerelme mindent felülírt

Nemrégiben új fejezet kezdődött a sztár életében, másfél éve Judy elárulta: ismét boldog nőként éli a mindennapjait, ugyanis újra rátalált a szerelem.

Nem kerestem, egyszerűen csak megtörtént. Olyan ember jött az életembe, aki nem akar megváltoztatni, csak elfogad. Ez óriási ajándék számomra

– mondta az énekesnő egy tévéműsorban adott interjúban.

Judy párja nem a zeneiparból érkezett, de az énekesnő szerint ez kifejezetten jót tesz a kapcsolatuknak. A hétköznapi, egyszerű pillanatok értéke megnőtt számára, és ez a harmónia megmutatkozik a művészetében is.

Az énekesnő ma már meg is mutatja a nagyközönségnek a választottját, akivel a cikkünk születésének idején épp egy romantikus utazáson vesznek részt. Mint kiderült, Krisztiánnak ünneplik a születésnapját, akit az énekesnő egy szívbe markoló szerelmes üzenettel köszöntött föl. Judy ezt írta a közös fotójukhoz:

"Azt kívánom, hogy ahogyan ezek a napok, úgy életünk minden perce, minden pillanata is legyen ennyire igazi és boldog. Szerettem volna, ha ez a néhány nap valóban rólad szól – mert te nap mint nap adsz valami különlegeset, ami szebbé varázsolja a mi napjainkat (is). Bármerre is járjunk a világban, sose felejtsük el: egymás mellett van az igazi otthonunk. Legyünk mindig nyitottak a változásra, a megújulásra, küzdjünk egymásért, és soha ne engedjük, hogy eltávolodjunk egymástól. A nevetések, amelyek már az első közös utunkon is velünk voltak, soha ne fakuljanak meg, és a köztünk lévő kapocs minden nappal legyen egyre erősebb és igazabb, mint “tegnap”…"