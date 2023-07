Judy megmutatta új szerelmét – Fotó!

Judy nehéz éveket tudhat maga mögött. Mint megírtuk, az énekesnő tizenkét évnyi házasság után úgy döntött, elhagyja 12 évvel fiatalabb férjét, és már a válást is elindította. Ha nehezen is, de Judy továbblépett, és ismét rátalált a szerelem, nyaralni is együtt mentek. Az énekesnő kislányával és új párjával Olaszországba utazott, hogy beszerezzék első közös nyaralási élményüket.

Fotó: Istvan Bielik

Judy az Instagramján egy fotót is mellékelt, amin jól látszik, hogy nagyon kellemesen telik a nyaralás. A fotót a Ripost szúrta ki, amit ide kattintva nézhetsz meg.

A Tényeknek korábban Judy azt mondta: