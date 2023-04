Judy megrendítő vallomása a házasságáról: Sem mint nő, sem mint anya, sem mint feleség nem feleltem meg neki

Judy meglehetősen nehéz időszakot tudhat maga mögött. Férjével tizenkét évvel ezelőtt kötötték össze az életüket, 2011-ben pedig megszületett szerelmük gyümölcse: Maja. Az elmúlt időszakban sok jel utalt arra, hogy valami nincs rendben az énekesnő házasságával, most végre megtörte a csendet és elárulta, válnak. Hosszadalmas vívódás után hozta meg döntését, az volt az utolsó csepp a pohárban, amikor már a gyermeke egészsége került veszélybe.

Pár napja beszéltem az ügyvédemmel, majd elindítottam a válásom. Rengeteget vártam, agyaltam, reménykedtem, mert nagy szerelem volt a miénk, ezért is volt nehéz meghozni ezt a döntést.

"A második válásomnak nézek elébe, és bízom benne, hogy sikerül békésen megoldanunk. Az első férjemmel semmi nem kötött minket össze, Balázzsal viszont a vagyon mellett 14 év és egy közös gyermek is – mesélte a Story magazinnak a Groovehouse énekesnője. – Már értem az embereket, akik azt mondják, nem mernek lépni. Hiába nincsenek már érzések, a megszokás akkora erő, hogy odaláncol a másikhoz. A rabja voltam egy már régen nem működő házasságnak, mégis nehéz volt új esélyt adni magamnak és Balázsnak is a boldogságra" – árulta el.

"A második válásomnak nézek elébe, és bízom benne, hogy sikerül békésen megoldanunk" Fotó: Istvan Bielik

Kislányát is megviselte szülei megromlott házassága

Végül Judy kislánya érdekében döntött, nem húzza tovább, és véget vet a szenvedésnek.

"Úgy éreztem, a gyermekem testileg és lelkileg is sérül majd ebben az egészben. Már előjöttek az egészségi problémái, nemrég vakbélműtétje volt, de az osztályfőnöke és a barátaink is jelezték, hogy érezték Majszin, valami nincs rendben."

Nagyon nehezen dolgozta fel, hogy látta, mennyire rombol engem ez a házasság, és már nem vagyok olyan kiegyensúlyozott és vidám, mint régen.

"Nemrég kibukott belőle a bölcsesség, és azt mondta: „Anya, úgy érzem, te már sosem leszel boldog apával.” Persze, ő nem akart válást, csak annyit, hogy az anyukáját és az apukáját is boldognak lássa" – részletezte Judy.

Féltette kislányát, hogy testileg és lelkileg is sérül majd Fotó: Szabolcs László

„Elhidegültünk egymástól”

A magazinnak azt is elárulta, évek óta érezte, hogy nincs minden rendben. A kezdetektől támogatta férjét céljai elérésében, melyek hatására Balázs a közös céljaikról megfeledkezett. Sokat volt egyedül kislányukkal, miközben férje éjszakába nyúlóan dolgozott vidéken, egyszer csak már azon kapta magát, hogy él valaki mellett, akivel valójában nincs is együtt.

Elhidegültünk egymástól. A házaséletünk is rutinszerűvé vált, és bár hozzám jött haza, azt gondolom, a női megérzések sosem csalnak...

"De mivel nagyon szerettem, behunytam a szemem, sok mindent elnyomtam magamban, úgymond megalkudtam. Hosszú évek és szakemberek segítsége kellettek ahhoz, hogy rájöjjek, méltatlan lenne benne maradnom ebben a házasságban" – mondta az énekesnő.

Párterápiára is jártak

Judy úgy gondolja, ha nem fordul pszichológushoz, nem dönt a válás mellett. Meg volt győződve, hogy amiben él, az teljesen normális. Sokáig azt hitte, hogy nem jó anya és feleség, miközben tudta, minden telhetőt megtesz családjáért. Az évek múlásával és a szerelem közepette mindenhez hozzászokott, és szinte mindenről lemondott a férjéért és gyermekéért. Éveken át küzdött, pszichológusa segített abban, hogy végre tisztán lásson. Még közös terápiát is bevállalt, ahol olyan dolgokkal szembesült, amire sosem gondolt volna.

Elmentünk párterapeutához is, de bárcsak ne tettük volna. Álmomban sem gondoltam, hogy a férjem ilyen véleménnyel van rólam.

"Lényegében sem mint nő, sem mint anya, sem mint feleség nem feleltem meg neki. Aztán ő is külső segítséget kért, és hitte, hogy visszafordítható a kettőnk közötti távolság. Közeledett, de én akkor ezt már nem tudtam fogadni. És bár lassan több mint másfél éve nincs kapcsolatunk egymással, zokogtunk mindhárman, amikor ez év januárjában külön költöztünk" – mondta.

Judy rengeteget tanult a házasságából, igyekszik a jövőben ezeket nem elkövetni. Fotó: Knap Zoltán

„A boldogságra mindig nyitott leszek”

Judy arról is mesélt a magazinnak, hogy jelenleg nagyon hullámzó a kettejük közti viszony. Ő már meggyászolta az évek alatt a házasságukat, túl van férjén, és úgy hiszi, Balázs is rajta. Tiszta szívéből kívánja exének, hogy találja meg a boldogságot, most a saját jövőjére szeretne koncentrálni.

Egyelőre próbálom helyre rázni az életemet, de a boldogságra mindig nyitott leszek.

"Rengeteget tanultam ebből a házasságból, tudom, mikor és hol hibáztam, és igyekszem ezt a jövőben már nem elkövetni. És bár jövőre már 50 éves leszek, hiszek még a boldogságban, és vágyom is rá, hogy szeressenek" – mondta.