Judy ugrálóvár-birodalma csak a jéghegy csúcsa: Ezek a sztárok kezdtek saját vállalkozásba!

A magyar sztárok nemcsak a reflektorfényben vannak jelen. A legújabb trendet Judy indította el, aki egy ugrálóvár-birodalommal hódítja meg a gyerekek szívét. De vajon kik azok a celebek, akik szintén másodállásba kezdtek?

A Groovehouse énekese, Judy saját vállalkozásba kezdett (Fotó: Huszár Márk)

Judy ugrálóvár-birodalma: A szórakoztatás új dimenziója

Judy, a népszerű énekesnő nemcsak a színpadon, hanem a vállalkozói világban is megállja a helyét. Családjával közösen indították el ugrálóvár-birodalmukat, amely minden korosztály számára felejthetetlen élményeket kínál. Ugrálóvárak sokasága várja a vendégeket, akik a szórakozás mellett akár Judyval is találkozhatnak. A projekt sikerét mi sem bizonyítja jobban, minthogy más sztárok is ellátogatnak a birodalomba: Dér Heni például vidám videókkal mutatta meg követőinek a hely szépségét.

Mellékállásba vágtak a sztárok: Kik próbálkoztak?

Ördög Nóra is a sikeres vállalkozók táborát erősíti: férjével, Nánási Pállal saját kisboltot nyitottak pár évvel ezelőtt. A kezdetek óta két üzletre bővült a vállalkozásuk, időközben ez változott: ma már a Nekem Balaton kisboltjukra koncentrálnak inkább. Singh Viki a divat világában mozgott, saját ruhaüzletet vezetett, ezzel is mutatva divat iránti szeretetét. Persze vannak olyan sztárok is, akik a reflektorfényben maradva vállaltak több szerepet: Marics Peti például az éneklés mellett a színészetben és mentorálásban is megmutatta tehetségét. Kasza Tibi sem csak az énekléssel foglalkozik, műsorvezetőként is aktív – több műsorban is láthatjuk az idei évben a magyar énekest. A Rubint család pedig nem állt meg a fitness vonalon, számos televíziós műsorban is feltűnt már.

Ördög Nóra férje támogatásával indított saját vállalkozást (Fotó: Szabolcs László)

Külföldi sztárok

A világsztároknál pedig nem meglepő, ha valaki saját smink- vagy akár ruhamárkát dob a piacra. Ott van például: Selena Gomez, Millie Bobby Brown, Hailey Bieber vagy Kyle Jenner. És ez a lista még közel sem teljes!

Ezek a vállalkozások gyakran tükrözik a sztárok személyiségét és érdeklődési körét. Emellett példát mutatnak arra, hogy a siker nemcsak a reflektorfényben, hanem a háttérben is elérhető.