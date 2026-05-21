Magyar embercsempész került fel az EU legkeresettebb bűnözői közé

Embercsempészés miatt körözik Belaid Mohamedet.

Magyar körözött az EU Most Wanted listán

Forrás: Police.hu

Elindult az Europol 2026-os célkörözési kampánya, amely ezúttal a többéves börtönbüntetésre ítélt szökevényeket veszi célba. Az ENFAST (European Network of Fugitive Active Search Teams – Célkörözési Egységek Európai Hálózata) olyan, országokon átívelő együttműködést tudhat magáénak, amiben a külföldi partnerek egymást segítve igyekeznek a körözött személyeket felkutatni. A bujkáló bűnözők az anonimitásra támaszkodva igyekeznek ugyan rejtve maradni a hatóságok elől, akár más országokba költöznek, beolvadnak a hétköznapi életbe, és arra számítanak, hogy idővel eltűnnek a nyilvánosság elől. Azonban az EU Most Wanted éppen ez ellen küzd. Minden évben kampány indul annak érdekében, hogy a lakosság segítsen Európa legkeresettebb bűnözőinek megtalálásában, írja a Police.hu.

A platform mostani akciója olyan elítélt bűnözőkre irányítja a figyelmet, akiket legalább ötéves szabadságvesztésre ítéltek, mégis elkerülték eddig a büntetést. A kampányban 11 ország hatóságai vesznek részt. Magyarország részéről a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) célkörözési osztálya.

Az egység hathatós közreműködésének köszönhetően került fel az EU Most Wanted listájára Belaid Mohamed magyar állampolgár.

Még 2022 októberében a Fővárosi Törvényszék bűnszervezetben elkövetett embercsempészés miatt 10 év szabadságvesztésre ítélte a 33 éves sándorfalvai férfit. Mivel nem vonult be a börtönbe, és feltételezték, hogy külföldre szökött, európai és nemzetközi elfogatóparancsot is kiadtak ellene.

A Szegedi Járásbíróság vagyoni haszonszerzés végett elkövetett embercsempészés miatt bocsátott ki ellene európai és nemzetközi elfogatóparancsot. Ebben az ügyben jelenleg a KR NNI folytat eljárást. A gyanú szerint a férfi társaival 2020 és 2022 között mintegy száz illegális migráns Európába jutását segítette szervezett keretek között. Célja az anyagi haszonszerzés volt.

Az Europol arra kéri Európa polgárait, hogy figyelmesen nézzék át az EU Most Wanted weboldalon közzétett profilokat, és osszanak meg minden olyan információt, amely segítheti a nyomozókat a körözött személyek megtalálásában. Tapasztalatok szerint a lakossági bejelentések döntő szerepet játszhatnak a szökevények felkutatásában. Az információk névtelenül is megoszthatók a platformon. Segítsen nekünk megtalálni őket!