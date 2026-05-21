Cuki gyerekszáj! Gyuricza Dóra elárulta: ilyen kérdésekkel bombázza kislánya

Rácz-Gyuricza Dóra ismét megmutatta követőinek, milyen különleges és szórakoztató pillanatokat élnek meg a mindennapokban kislányával, Kamillával. Rácz Jenő felesége a minap egy igazán bájos videót osztott meg a közösségi oldalán, amelyben összegyűjtötte azokat a kérdéseket, amelyeket a négyéves Kamilla szokott feltenni neki – pontosabban a kedvenceit.

A videó gyorsan nagy sikert aratott, hiszen a kislány kérdései egyszerre viccesek, elgondolkodtatók és meglepően logikusak. Sokszor olyan összefüggéseket vesz észre a világban, amelyek mellett a felnőttek már teljesen természetesen elsétálnak. Dóra szerint éppen ez az egyik legcsodálatosabb a gyermeki gondolkodásban: hogy mindenre őszinte kíváncsisággal tekintenek, és olyan dolgokra kérdeznek rá, amelyek eszünkbe sem jutnának.

Kamilla kérdései között volt több igazán meghökkentő is. Például az, hogy ha valaki megnyal egy jéghegyet, akkor az vajon sós-e, hiszen sós vízben úszik. De azt is megkérdezte az édesanyjától, hogy ha a krokodilra rájön a szapora, akkor kimászik-e a vízből elvégezni a dolgát, vagy sem. Az egyik legaranyosabb felvetése pedig az volt, hogy a panda „lent” vajon fekete vagy fehér színű-e.

A kérdések nemcsak mosolyt csalnak az ember arcára, hanem sokszor komoly fejtörést is okoznak az édesanyának. Dóra ugyanis nem szeretné egyszerűen annyival elintézni a dolgokat, hogy „csak így van”, hanem fontosnak tartja, hogy a kislánya kíváncsisága megmaradjon, és valódi válaszokat kapjon.

Az influenszer őszintén beszélt arról is, hogy bizony vannak olyan kérdések, amelyekre neki magának is rá kell keresnie, mielőtt válaszolni tudna Kamillának.

Imádom ezeket a kérdéseket, mert az én agyamat is megdolgoztatja a kislányom. Bevallom, hogy ilyenkor át kell kalkulálnom a fejemben, hogyan is kell elmagyaráznom egy négyévesnek lehetőleg érthetően, és ne csak annyi legyen a válaszom, hogy »Csak«. Például azt, hogy a jéghegy sós-e, ha megnyalom, azt én sem tudtam, amíg nem néztem utána, hogy nem sós! Hiába úszik sós vízen. Egyébként én nagyon-nagyon inspirálónak tartom azt, hogy ilyen kérdéseket tesznek fel a gyerekek

– mondta Gyuricza Dóra a videóban.