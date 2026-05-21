Matthew Perry édesanyja nekiment fia asszisztensének: „Egy lelkiismeret nélküli emberben bíztunk”

Megrázó vallomást tett Matthew Perry édesanyja fia halálával kapcsolatban, amikor a bíróságon nyilatkozott Kenneth Iwamasa ügyében. Suzanne Perry kemény szavakkal illette a színész egykori asszisztensét, akit azzal vádolnak, hogy szerepet játszott színész végzetes ketaminhasználatában.

A 82 éves Suzanne Perry érzelmes áldozati nyilatkozatában felidézte, mennyire megdöbbentette Kenneth Iwamasa viselkedése fia temetésén. Elmondása szerint az asszisztens ragaszkodott hozzá, hogy beszédet mondjon a búcsúztatón, miközben úgy viselkedett, mintha ő próbálta volna megmenteni a színészt.

Az édesanya szerint különösen fájdalmas volt számára, hogy Iwamasa a tragédia után is folyamatosan kereste a kapcsolatot a családdal. Suzanne arról beszélt, hogy az asszisztens dalokat küldött neki, kis térképet rajzolt a temetőhöz, és még akkor is felhívta, amikor szivárványt látott, mert az Matthew egyik kedvence volt.

Suzanne Perry szerint azonban mindez csak még fájdalmasabbá tette a veszteséget, hiszen a család teljes mértékben megbízott a férfiban. Elmondása szerint Kenneth Iwamasa több mint két évtizede volt jelen Matthew életében, így nemcsak alkalmazottként, hanem közeli bizalmasként is tekintettek rá.

Huszonöt éve ismerte Kennyt, és mi is. Mathew megbízott Kennyben. Mi is megbíztunk benne. Kenny legfontosabb feladata az volt, hogy a fiam társa legyen a függőség elleni küzdelmében.

Az édesanya hangsúlyozta, az asszisztens legfontosabb feladata az lett volna, hogy segítse a színészt a függősége elleni harcban, és biztosítsa, hogy távol maradjon a drogoktól. Ehelyett azonban Suzanne szerint Iwamasa hozzájárult ahhoz, hogy Matthew újra veszélyes szerekhez jusson.

Suzanne ragaszkodott ahhoz, hogy ő és a családja „egy lelkiismeret nélküli emberben bízott” és Matthew „megfizette az árát”. A megtört anya levelét azzal zárta, hogy semmi nem képes enyhíteni azt a fájdalmat, amit fia elvesztése okozott számára.

Matthew Perryt 2023. október 28-án találták holtan otthona jakuzzijában, 54 éves korában. A boncolás később megállapította, hogy halálát a ketamin akut hatásai okozták. Kenneth Iwamasa ítélethirdetését május 27-re tűzték ki – írja a Page Six.