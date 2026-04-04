RETRO RÁDIÓ
Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 685 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -90 Ft / Gázolaj piaci ár: 780,5 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -165,5 Ft

Nem kertelt a Jóbarátok sztárja: ezzel a rajongói kéréssel a világból ki lehet kergetni

Ennyi év után is rengetegen kérik ezt tőle. Lisa Kudrow, bár továbbra is szeretettel gondol vissza a szériára, ez a kérés néha már nagyon bosszantja.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.04.
Az amerikai színésznőt, Lisa Kudrow-t a mai napig a Jóbarátok című sorozatban alakított karakterével, Phoebe Buffay-val azonosítják, noha a sitcom már jó pár éve véget ért. A sztárt ez, elmondása szerint, különösebben nem is zavarja, akad azonban egy olyan rajongói kérés, amelyet rendre megkap, és elmondhatatlanul idegesíti őt.

American Film Institute's 45th Life Achievement Award Gala Tribute to Diane Keaton - Arrivals
Lisa Kudrow elárulta: ez a rajongói kérés szokta felbosszantani / Fotó: Getty Images via AFP

Phoebe a sorozatban elsősorban énekesnőként tevékenykedett, és gyakran lépett fel a főhősök kedvenc kávézójában, a Central Perkben. Az ITV This Morning című műsorában Lisa nemrég elárulta, az emberek a mai napig odamennek hozzá nyilvánosan, és arra kérik őt, hogy énekelje el a karaktere egyik legismertebb dalát, a Büdös macskát. A színésznő azt követően nyílt meg erről, miután a műsorvezető, Alison Hammond rávette őt arra, adja elő vele duettben a dalt, majd rákérdezett arra, gyakran kap-e rajongói kéréseket ezzel a számmal kapcsolatban.

Néha előfordul. Engem viszont – nem itt, hanem az életben, egy étteremben –, már nagyon irritál, amikor ezt kérik tőlem

- mondta el Lisa.

A sztár emellett mesélt a közelmúltbeli visszatéréséről a Jóbarátokat helyszínére: a sitcomot ugyanis ugyanazon a hangszínpadon forgatták, ahol Lisa Kudrow A visszatérő című sorozatát, amelynek hamarosan érkezik a harmadik évada. Alison ekkor megkérdezte, milyen érzés volt visszatérni oda, ahol korábban Jennifer Anistonnal, David Schwimmerrel, Matt LeBlanc-kal, Courteney Coxszal és a néhai Matthew Perryvel dolgozott, mire Lisa bevallotta, hogy nagyon érzelmes: különösen, mivel immár A visszatérés is véget ért, aminek a harmadik lesz egyben az utolsó évada is.

Ott töltöttem kilenc évet, az első évben egy másik színpadon voltunk, aztán búcsút mondtunk a Jóbarátoknak. Azután ott forgattuk a Jóbarátok: Újra együttet. És most vége A visszatérésnek is

- árulta el a színésznő, akinek az utolsó jelenet leforgatása után ki is kellett mennie levegőzni, annyira letaglózó volt számára az a pillanat - írja a Mirror.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
