Nem kertelt a Jóbarátok sztárja: ezzel a rajongói kéréssel a világból ki lehet kergetni

Az amerikai színésznőt, Lisa Kudrow-t a mai napig a Jóbarátok című sorozatban alakított karakterével, Phoebe Buffay-val azonosítják, noha a sitcom már jó pár éve véget ért. A sztárt ez, elmondása szerint, különösebben nem is zavarja, akad azonban egy olyan rajongói kérés, amelyet rendre megkap, és elmondhatatlanul idegesíti őt.

Phoebe a sorozatban elsősorban énekesnőként tevékenykedett, és gyakran lépett fel a főhősök kedvenc kávézójában, a Central Perkben. Az ITV This Morning című műsorában Lisa nemrég elárulta, az emberek a mai napig odamennek hozzá nyilvánosan, és arra kérik őt, hogy énekelje el a karaktere egyik legismertebb dalát, a Büdös macskát. A színésznő azt követően nyílt meg erről, miután a műsorvezető, Alison Hammond rávette őt arra, adja elő vele duettben a dalt, majd rákérdezett arra, gyakran kap-e rajongói kéréseket ezzel a számmal kapcsolatban.

Néha előfordul. Engem viszont – nem itt, hanem az életben, egy étteremben –, már nagyon irritál, amikor ezt kérik tőlem

- mondta el Lisa.

A sztár emellett mesélt a közelmúltbeli visszatéréséről a Jóbarátokat helyszínére: a sitcomot ugyanis ugyanazon a hangszínpadon forgatták, ahol Lisa Kudrow A visszatérő című sorozatát, amelynek hamarosan érkezik a harmadik évada. Alison ekkor megkérdezte, milyen érzés volt visszatérni oda, ahol korábban Jennifer Anistonnal, David Schwimmerrel, Matt LeBlanc-kal, Courteney Coxszal és a néhai Matthew Perryvel dolgozott, mire Lisa bevallotta, hogy nagyon érzelmes: különösen, mivel immár A visszatérés is véget ért, aminek a harmadik lesz egyben az utolsó évada is.

Ott töltöttem kilenc évet, az első évben egy másik színpadon voltunk, aztán búcsút mondtunk a Jóbarátoknak. Azután ott forgattuk a Jóbarátok: Újra együttet. És most vége A visszatérésnek is

- árulta el a színésznő, akinek az utolsó jelenet leforgatása után ki is kellett mennie levegőzni, annyira letaglózó volt számára az a pillanat - írja a Mirror.