A Jóbarátok sztárja, Lisa Kudrow fiával lépett a vörös szőnyegre

Lisa Kudrow ritkán látható módon családja társaságában jelent meg a vörös szőnyegen A visszatérés harmadik évadának premierjén. A 62 éves színésznő március 19-én tündökölt 67 éves férje, Michel Stern, valamint 27 éves fiuk, Julian Murray Stern oldalán.

Lisa Kudrow fia kiskorában összekeverte Jennifer Anistont az édesanyjával

Lisa Kudrow fia mellett jelenik meg a képernyőn

A házaspár már 30 éve él házasságban, ám ez a vörös szőnyeges esemény különösen fontos volt a büszke édesanya számára, hiszen fiuk visszatérő szerepet kapott a sorozat új évadában, ami egyben az HBO-s debütálását is jelenti. A Jóbarátok sztárja láthatóan remek hangulatban volt, és a vörös szőnyegen szeretettel ölelte át Juliant.

Julian szerepét a sorozatban egyelőre titok övezi, így a rajongóknak a március 22-i premierig kell várniuk, hogy többet megtudjanak róla. A színésznő elárulta, hogy a forgatás során gyakran „anya üzemmódba” kapcsolt, hiszen egyetlen gyermekével dolgozott együtt. Felidézett egy megható pillanatot is, amelyet a stáb pihenőjében éltek át együtt.

Elég fáradt voltam, az agyam is zavaros volt, és folyton a szövegemmel foglalkoztam. Bementem, és láttam, hogy Julian a kanapén ül néhány másik emberrel, ezért odamentem, felmásztam mellé a kanapéra és odabújtam hozzá. Ő azt mondta: »Szia, anya!«, és mindenki nézett. Talán nem volt helyénvaló, csak hogy rámásztam. Azt hiszem, néhányan nem tudták, hogy a fiam

Kudrow és Michel 1995 májusában házasodtak össze, három évvel később, 1998-ban megszületett Julian, miközben a színésznő a Jóbarátok forgatásán dolgozott.

Kudrow rendszeresen elvitte a fiát a forgatásra, Julian pedig olyan szoros kapcsolatot alakított ki Jennifer Anistonnal, hogy gyakran összetévesztette az édesanyjával.

Ahogy Julian idősebb lett, egyre jobban megszerette a filmezést. 2021-ben végzett a Dél-Kaliforniai Egyetemen, és 2022-ben befejezte első tévéfilmjét, a Doomed című projektet. Most pedig együtt fog szerepelni a képernyőn az édesanyjával - írja a People.