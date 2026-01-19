Éveken át kritizálta Jennifer Aniston külsejét az anyja

Jellegzetes a külsejük: széles mosoly, mandulavágású szemek, szőkés-barna tincsek. Mivel Nancy Dow fiatalon maga is színésznő és modell volt, Jennifer Aniston szépsége a családi örökség része.

Jennifer Aniston külsejét milliók irigylik, de az anyja nem látta elég szépnek (Fotó: IMDB)

Jennifer Aniston anyja kemény kritikusa volt lányának

„Év végén került elő az a régi fotó, amelyen Jennifer copfos kislányként látható a szülei között” – mesélte egy bennfentes az UsWeeklynek. „A megfakult képen jól látszik, hogy vonásaiban Jen inkább jóképű, szintén színész édesapjára hasonlít, ám a törékeny szépségét gyönyörű anyjától örökölte” - írja a hot! magazin.

Furcsa módon Nancy mégsem volt elégedett a lányával. Folyton megjegyzéseket tett a külsejére, amitől persze Jenből szorongó tini lett, amit az is súlyosbított, hogy a családi idill csak a külvilágnak szólt. A szülők a szakmai csatározásaik miatt korán elváltak, amit Jennifer nagyon nehezen viselt, ugyanis imádta az apját. Ráadásul az anyja nem tartotta őt elég szépnek; a bántó kritizálása megkeserítette Jen egész fiatalkorát.

Nem lett belőlem modellalkatú lány, amiben anya reménykedett

– nyilatkozta a Jóbarátok sztárja az anyjáról a Dumplin’ – Így kerek az élet című 2018-as vígjáték kapcsán, amelyben egy ex-szépségkirálynő édesanyát alakít, akinek van egy duci kislánya. „Ez a szerep nagyon rezonált velem. Az a kislány csak szeretetre vágyott az anyjától, de azt lefoglalja számos más dolog, amik nem is olyan fontosak. Mi anyával pont ugyanígy voltunk.”

„Anya és lánya végül annyira eltávolodtak egymástól, hogy évekig nem is beszéltek. Később Jennifer pszichiáterhez fordult szakmai segítségért, és a terápia hatására kibékült Nancyvel. Végre képesek voltak szívből szeretni egymást, sőt az asszony 2016-os haláláig szoros, jó kapcsolatot ápoltak” – tette hozzá az informátor.