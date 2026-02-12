Mit eszik Jennifer Aniston, hogy 57 évesen is bomba alakja van?

A színésznő korábban elárulta, hogy elkötelezett az egészséges és holisztikus életmód iránt, és magas fehérjetartalmú, alacsony szénhidráttartalmú és alacsony cukortartalmú étrendet követ. Talán nem meglepő, de Jennifer Aniston tudatos és körültekintő azzal kapcsolatban, hogy mit eszik, hogyan gondoskodik magáról, és arra is figyel, hogy eleget aludjon.

Jennifer Aniston elkötelezett az egészséges és holisztikus életmód iránt (Fotó: NORTHFOTO / Christopher Polk)

Jennifer Aniston napi böjtöt tart

A sztár napi böjtöt tart, azaz 16 órán át nem eszik és a nyolcórás időszak alatt, például reggel 10 és este 6 óra között elfogyasztja az összes napi ételt. Ennek a 6/8-as módszernek köszönhetően Jennifer általában minden reggelt egy csésze forró, citromos vízzel kezd, majd egy kávéval és alacsony zsírtartalmú tejjel folytat.

Reggelire zabpelyhet, tojásfehérjét, fehérjeturmixot vagy tojást fogyaszt – változatosan elkészítve.

A First For Women magazinnak adott interjúban azt is elárulta, hogy lépcsőzőgépen is tapos és edzésekre jár, de a napja legjobb része az, amit meditációval tölt. A színésznő hozzátette:

Amikor felébredek, meleg citromos vizet iszom, aztán turmixot vagy avokádót és tojást eszem. Mindenféleképpen megtalálom a módját, hogy tojást egyek valamilyen formában. De zabpelyhet is szoktam készíteni felvert tojásfehérjével - amit közvetlenül a zabkása megfőzése előtt csinálom – mert extra fehérjét ad, és ettől finom, puha állagú.

Jennifer a fehérjeturmixáról a következőket nyilatkozta a PEOPLE magazinnak: „Banánt, cseresznyét, szedret, zöldségport, kollagénpeptidet, egy kis kakaóport, csokoládés steviát és csokoládés mandulatejet teszek bele.”

A kedvenc ebédje az ahi tonhal uborkás lencsesalátával, amiről a Jóbarátok sztárja ezt mondta: „Bragg aminosavait használom a szójaszósz helyettesítésére.”

A nassolnivalók közé tartozik egy kemény tojás, sajtrudak, vagy egy csésze leves délelőtt, vagy ebéd és vacsora között.

A nap zárásaként Jennifer elmondta, hogy szereti a sült csirkét spirálisan feltekercselt cukkinivel és pesztós szósszal, de a „párhetente elfogyasztott carbonara tészta” is a kedvence.