Elérzékenyülve beszélt Jennifer Aniston párja szerelmükről: kiderült, hogy kezdődött kapcsolatuk
Több hónapnyi pletyka és titkolózás után tavaly októberben lehullt a lepel a Jóbarátok sztárjának új kapcsolatáról. Most azonban maga Jennifer Aniston párja is elárulta, pontosan hogyan kapott szárnyra kettejük szerelme.
Lassan már egy éve, hogy megindult pletykák és találgatások áradata, miszerint Jennifer Anistonra újra rátalált a szerelem. Azonban az amerikai színésznő nem adta be könnyen a derekát a híreknek, és csak tavaly októberben egy szülinapi köszöntő keretében mutatta be új párját a rajongóknak, a hipnotizőr és életmód-tanácsadó Jim Curtist.
Így talált rá Jennifer Anistonra a szerelem újra
Curtis nemrég a Today Show vendége volt, ahol könyve mellett magánélete is szóba került. Végül meglehetősen elérzékenyülve teregette ki új kapcsolata titkát, és kiderült, hogyan lett a Anistonnal közös barátságukból szerelem.
Nem titok, hogy a közös barátaink mutattak be minket egymásnak. Idővel rájöttünk, hogy rengeteg közös ismerősünk van, úgyhogy elkezdtünk rendszeresen találkozni és beszélgetni. Hosszú időbe telt, sokat beszélgettünk, de idővel egyre közelebb kerültünk egymáshoz. Tudod, hogy megy ez kialakult közöttünk a kötelék
- mesélte a hipnotizőr.
A magánéleti kérdések meglehetősen zavarba hozták az életmód-tanácsadót, aki elpirulva vallotta be, hogy a pletykák igazak voltak, már tavaly év eleje óta egy párt alkottak Anistonnal - írta a Life.hu.
