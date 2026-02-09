Jennifer Aniston ezzel a módszerrel maradt örök fiatal

Erre a mozgásformára esküszik Hollywood egyik csillaga, Jennifer Aniston.

Íme az edzés, ami Jennifer Anistont is képes fiatalon tartani

Fotó: Stefanie Keenan/Hot magazin!/Getty Images

Ha az örök fiatalságra gondolunk és a korlátlan fittségre, könnyen eszünkbe juthat a világhírű színésznő, Jennifer Aniston. De mi is az ő titka? A válasz egyszerű: Pvolve.

A Pvole egy alacsony terhelésű, funkcinális edzésmódszer, amely külfölfön már valódi szemléletváltást indított el, elsősorban a 40 év feletti nők körében.

Ha nincs motivációd edzőterembe járni, a Jennifer Aniston által is alkalmazott Pvolve módszer remek megoldás lehet

– meséli Javier Abreu személyi edző.

A szakértő szerint 40 év felett már nem lehet a végletekig hajszolni a testet. Sokkal inkább szükséges egy olyan edzéstervet választani, amely biztonságos és hosszú távon fenntartható.

De mi is az a Pvolve, amit Jennifer Aniston is ajánl

Egy lassú, kontrollált mozdulatokra épülő edzésrendszer. Nem használ ugrásokat, nehéz és hirtelen mozgásokat, helyette inkább a teljes izomláncokat igyekszik aktiválni, miközben fejleszti a mobilitást és a stabilitást.

Ez a szemlélet kifejezetten a 40 év feletti nőket szólítja meg. Ebben az életszakaszban az edzés célja sokaknál már nem elsősorban az intenzív kalóriafelhasználás, hanem a test kímélése és a biztonságos mozgás. Sokan szeretnének továbbra is aktív életet élni, miközben elkerülik a fájdalmat, a sérüléseket és a tartós izomkimerülést.

A módszertan egyértelműen megalapozott tudományos háttéren alapszik, rengeteg egészségügyi szakember is erre a mozgásformára esküszik. A Pvolve nem csodát próbál tenni a testeddel, szimplán a szükséges jót akarja megadni, amire egy bizonyos kor felett szükséged lehet.

Íme hogyan tudod te is elkezdeni

A Pvolve speciális eszközöket használ. Gumiszalagokat, szőnyegeket, melyek segítenek a helyes testtartás és a kívánt pozíció elérésében. Ha a kellő eszközök megvannak, akkor csak egy-egy online elérhető edzést kell elindítanod, melyben minden kellő segítséget megkapsz.

Bár az USA-ban már nagy tradíciója van a Pvolve közös gyakorlatának, a Life szerint Európa nagy részén még csak 1-1 stúdió található meg elszórtan.

Íme egy kis ízelítő Jennifer Annistontól:

