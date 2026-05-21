„Akár a Fradival is játszhatunk” – Marco Rossi védője az EL-ben találkozhat az FTC-vel
A Plymouth Argyle-ban is folytathatta volna a pályafutását, helyette a szerb Vojvodinához szerződött a magyar válogatott védője. Szűcs Kornél jól döntött.
Még februárban, az angol harmadosztályban szereplő Plymouthból a szerb élvonalbeli FK Vojvodinához szerződött Szűcs Kornél. A 24 éves, egyszeres válogatott védő azóta nyolc meccsen kapott lehetőséget az új csapatában. Szombaton a Novi Pazar ellen odahaza zárják az évet, és az ezüstérmük már biztos.
A Crvena zvezdával szemben csak úgy vesztettük el a kupadöntőt, hogy ők lőtték pontosabban a büntetőket a 120 perces döntetlent követően. Jó szezonunk volt, szerintem jövőre a bajnok Crvena zvezda, és a harmadik helyezett Partizan mumusai lehetünk
– fogalmazott Szűcs a Metropolnak.
Szűcs Kornél a Fradira figyel
Válogatottunk védője izgalommal várja az Európa-liga sorsolását, hiszen a selejtezőben indulhatnak.
Akár a Fradival is játszhatunk. Korábban, amikor a Kecskemétben és Diósgyőrben futballoztam, szerepeltem győztes csapatban a zöld-fehérek ellen
– emlékezett.
Nem tagadta, jól jön pár nap kikapcsolódás miskolci otthonában, de máris számolja a hátralévő napokat, tudniillik Marco Rossi szövetségi kapitány ismét behívót küldött neki, szerepelhet a magyar válogatottban.
Legutóbb, amikor kerettag voltam, a csípőidegem részleges szakadása miatt idő előtt távoznom kellett az edzőtáborból. Most már makkegészséges vagyok, és remélem, lehetőséget kapok Marco Rossitól. Amennyire figyelem, a kapitány a négy- vagy ötvédős védősorral próbálkozik, talán én is szóhoz juthatok...
– tette hozzá Szűcs.
A magyar labdarúgó-válogatott június 5-én a finneket fogadja a Puskás Arénában, négy nappal később pedig Debrecenben a kazahok ellen lép pályára.
