RETRO RÁDIÓ

„Akár a Fradival is játszhatunk” – Marco Rossi védője az EL-ben találkozhat az FTC-vel

A Plymouth Argyle-ban is folytathatta volna a pályafutását, helyette a szerb Vojvodinához szerződött a magyar válogatott védője. Szűcs Kornél jól döntött.

Megosztás
Szerző: (s)
Létrehozva: 2026.05.21. 09:00
labdarúgás európa-liga Szerbia ezüstérem

Még februárban, az angol harmadosztályban szereplő Plymouthból a szerb élvonalbeli FK Vojvodinához szerződött Szűcs Kornél. A 24 éves, egyszeres válogatott védő azóta nyolc meccsen kapott lehetőséget az új csapatában. Szombaton a Novi Pazar ellen odahaza zárják az évet, és az ezüstérmük már biztos. 

Szűcs Kornél
Szűcs Kornél újra lehetőséget kap a magyar válogatottban (Fotó: Török Attila)

A Crvena zvezdával szemben csak úgy vesztettük el a kupadöntőt, hogy ők lőtték pontosabban a büntetőket a 120 perces döntetlent követően. Jó szezonunk volt, szerintem jövőre a bajnok Crvena zvezda, és a harmadik helyezett Partizan mumusai lehetünk

– fogalmazott Szűcs a Metropolnak.

Szűcs Kornél a Fradira figyel

Válogatottunk védője izgalommal várja az Európa-liga sorsolását, hiszen a selejtezőben indulhatnak.

Akár a Fradival is játszhatunk. Korábban, amikor a Kecskemétben és Diósgyőrben futballoztam, szerepeltem győztes csapatban a zöld-fehérek ellen

– emlékezett.

Nem tagadta, jól jön pár nap kikapcsolódás miskolci otthonában, de máris számolja a hátralévő napokat, tudniillik Marco Rossi szövetségi kapitány ismét behívót küldött neki, szerepelhet a magyar válogatottban.

Legutóbb, amikor kerettag voltam, a csípőidegem részleges szakadása miatt idő előtt távoznom kellett az edzőtáborból. Most már makkegészséges vagyok, és remélem, lehetőséget kapok Marco Rossitól. Amennyire figyelem, a kapitány a négy- vagy ötvédős védősorral próbálkozik, talán én is szóhoz juthatok...

– tette hozzá Szűcs.

A magyar labdarúgó-válogatott június 5-én a finneket fogadja a Puskás Arénában, négy nappal később pedig Debrecenben a kazahok ellen lép pályára. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu