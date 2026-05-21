Mi történhetett? Johnny Depp otthonát rendőrök lepték el

Johnny Depp otthonát kedden rendőrök látogatták meg. Az állítólagos birtokháborító nő egyre kellemetlenebb a színésznek.

A bűnüldöző szervek a TMZ-nek elmondták, hogy a Los Angeles-i rendőrség délután 4 óra körül kapott hívást egy betolakodó gyanúsítottról Johnny híres west hollywoodi otthonában. A rendőrséget hívó személy azt mondta a zsaruknak, hogy egy női gyanúsított ült a domb alján lévő kapunál, és a hétvégén többször is látták őt a birtokon.

A TMZ forrásai szerint a rendőröket arról értesítették, hogy a feltételezett behatoló üzenetet próbált hagyni Johnnynak, és ekkor látták, amint filmezi az ingatlant. A Los Angeles-i rendőrség rohant Johnny Depp házához, de mire odaértek, a gyanúsított eltűnt, és senkit sem tartóztattak le.