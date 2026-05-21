RETRO RÁDIÓ

Mi történhetett? Johnny Depp otthonát rendőrök lepték el

Egy állítólagos birtokháborító bejelentése miatt hívták ki a zsarukat. Johnny Depp nyugalmát egy női zaklató zavarja?

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.21. 07:45
johnny depp los angeles rendőrség

Johnny Depp otthonát kedden rendőrök látogatták meg. Az állítólagos birtokháborító nő egyre kellemetlenebb a színésznek.

johnny depp
Johnny Depp Fotó: AFP

A bűnüldöző szervek a TMZ-nek elmondták, hogy a Los Angeles-i rendőrség délután 4 óra körül kapott hívást egy betolakodó gyanúsítottról Johnny híres west hollywoodi otthonában. A rendőrséget hívó személy azt mondta a zsaruknak, hogy egy női gyanúsított ült a domb alján lévő kapunál, és a hétvégén többször is látták őt a birtokon. 

A TMZ forrásai szerint a rendőröket arról értesítették, hogy a feltételezett behatoló üzenetet próbált hagyni Johnnynak, és ekkor látták, amint filmezi az ingatlant. A Los Angeles-i rendőrség rohant Johnny Depp házához, de mire odaértek, a gyanúsított eltűnt, és senkit sem tartóztattak le.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu