Így Te sem ismered fel Johnny Depp-et, hihetetlen átalakuláson ment keresztül
Johnny Depp ismét meglepett mindenkit külsejével, most még közelről is nehéz felismerni a világhírű színészt.
Mostani külsejével még akkor is nehezedre esne megismerni Johnny Depp-et, ha az utcán jönne veled szembe. Hihetetlen, hogy néz ki most a színész.
Johnny Depp úgy tűnik, végre visszatér. Az utóbbi években családi drámáinak köszönhetően háttérbe szorult színész ismét nagy költségvetésű projektekben vállal szerepet.
Johnny Depp visszatér a botrány után
Talán senkinek sem kell bemutatni az utóbbi évek egyik legnagyobb párkapcsolati botrányát, a Johhny Depp és Amber Heard közötti blamát. Ez a kapcsolat volt az, amely teljesen visszavetette Depp pályafutását. Habár úgy tűnik őt ez különösebben nem hatotta meg, nagy visszatérésére azóta is várnak a rajongók.
Következő nagy projektjében igazán megvan a potenciál, hogy nagyot szóljon. Ez a film pedig nem más mint a Charles Dickens-féle Karácsonyi ének újabb adaptációja. A forgatások nemrég indultak, de már most kiszivárgott pár kép a színészekről.
Az Instagram-on terjengő fotók egyikén Depp látható, Ebenezer Scrooge szerepében. Egészen viktoriánus külsőt kapott, szinte már-már úgy néz ki mint egy szellem.
Ebben a külsőben a híres Hollywood-i színész mintha vagy 10 évet öregedett volna. Habár a film megjelenéséig még valószínűleg 2026. novemberéig várnunk kell, addig is élvezzük ezt a kis betekintőt Depp új nagy projektjébe.
