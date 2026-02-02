Így Te sem ismered fel Johnny Depp-et, hihetetlen átalakuláson ment keresztül

Mostani külsejével még akkor is nehezedre esne megismerni Johnny Depp-et, ha az utcán jönne veled szembe. Hihetetlen, hogy néz ki most a színész.

Ismét óriási változáson ment keresztül Johnny Depp

Fotó: Getty Images via AFP

Johnny Depp úgy tűnik, végre visszatér. Az utóbbi években családi drámáinak köszönhetően háttérbe szorult színész ismét nagy költségvetésű projektekben vállal szerepet.

Johnny Depp visszatér a botrány után

Talán senkinek sem kell bemutatni az utóbbi évek egyik legnagyobb párkapcsolati botrányát, a Johhny Depp és Amber Heard közötti blamát. Ez a kapcsolat volt az, amely teljesen visszavetette Depp pályafutását. Habár úgy tűnik őt ez különösebben nem hatotta meg, nagy visszatérésére azóta is várnak a rajongók.

Következő nagy projektjében igazán megvan a potenciál, hogy nagyot szóljon. Ez a film pedig nem más mint a Charles Dickens-féle Karácsonyi ének újabb adaptációja. A forgatások nemrég indultak, de már most kiszivárgott pár kép a színészekről.

Az Instagram-on terjengő fotók egyikén Depp látható, Ebenezer Scrooge szerepében. Egészen viktoriánus külsőt kapott, szinte már-már úgy néz ki mint egy szellem.

Ebben a külsőben a híres Hollywood-i színész mintha vagy 10 évet öregedett volna. Habár a film megjelenéséig még valószínűleg 2026. novemberéig várnunk kell, addig is élvezzük ezt a kis betekintőt Depp új nagy projektjébe.