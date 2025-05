Megszülettek Johnny Depp exének gyermekei, íme az első fotó

A Karib-tenger kalózai-mozikból is ismert Johhny Depp és az Aquaman-filmekben domborító Amber Heard 2022-ben nyilvános váláson esett át, a dráma itt azonban nem ért véget. Heard bántalmazással vádolta a színészt, Depp ezért rágalmazás miatt pert indított a színésznő ellen. A páros bírósági tárgyalása élőben is követhető volt, a tárgyalás során borzalmas részletek derültek ki a házasságukról. A per után Amber Heard Spanyolországba költözött kislányával.

Johhny Depp és Amber Heard tárgyalása nyilvánosságra hozta a pár összes drámáját (Fotó: AFP / AFP)

Oonagh Paige 2021-ben született, a lány pedig most két kistestvért is kapott. Amber Heard az Instagramon jelentette be, ikrei születtek. A színésznő 2025 májusában egy kislánynak és egy kisfiúnak adott életet, a lány az Agnes, a fiú pedig az Ocean nevet kapta. Amber így ír:

A 2025-ös anyák napját soha nem fogom elfelejteni. Boldogan jelentem be, hogy befejeztem a családom építését. Most hivatalosan is megosztom veletek: ikreket üdvözöltem a Heard családban.

Kivel vállalt Amber Heard gyerekeket?

A 38 éves színésznő szavaiból kitűnik, partner nélkül vállalta a szülőséget. A gyermekvállalás nem volt teljesen egyszerű Amber számára, a színésznő bevallja, termékenységi problémákkal küzdött.

Úgy döntöttem, hogy egyedül, a saját szabályaim szerint leszek anya, ezt nehezítették a gyermekvállalást korlátozó egészségügyi problémáim. Végtelenül hálás vagyok, hogy képes voltam megválasztani ezt a felelősséget.

A háromgyermekes édesanya bejelentését a rajongók boldogan fogadták, bár nem tudtak hozzászólást írni a poszt alá, a bejelentés több, mint 138 000 lájkot kapott – írja a The Sun.