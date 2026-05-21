Fokozódik a hőség – Mutatjuk, milyen időjárás vár ránk

A hét második felére fordulva is folytatódik a napos időjárás, amelyet maximum délután zavarhat meg csak pár gomolyfelhő. Ennek fényében csapadék kialakulására kicsi az esély. Habár a szél néhol megélénkül majd, így is országszerte 24 fok körüli maximumokat mérhetünk ma.

Nyugodt időjárás várható

Kritériumokat elérő veszélyes időjárási jelenség valószínűsége alacsony, közölte a HungaroMet csütörtöki, május 21-ei időjárásunk kapcsán.

Pénteken is marad a túlnyomóan napos, kellemes idő, időnként gomolyfelhőkkel. Csak elszórtan lehet egy-egy futó zápor. A délutáni órákban azonban már 21 és 27 fok közötti értékeket mérhetünk.