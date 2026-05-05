Egészségügyi szakértők figyelmeztetést adtak ki az AI-függőség miatt – Súlyos egészségügyi hatásokat azonosítottak
Az egészségügyi szakértők figyelmeztetést adtak ki egy új tanulmány eredményei után. Az AI-hoz való függőséget mentális betegségként kellene elismerni.
Mióta 2023-ban robbanásszerűen megnőtt az AI-chatbotok népszerűsége, sokan egyre inkább rájuk támaszkodnak. Legyen szó egy véletlenszerű tény kiderítéséről, utazás megtervezéséről, általános ügyintézésről vagy akár életvezetési tanácsokról, szinte mindenki fordult már chatbothoz.
AI-függőség terjed a felhasználók között
Sokan már kvázi terapeutaként használják ezeket a szolgáltatásokat, kiemelve, hogy képesek érvelni, megérteni és átgondolt válaszokat adni. A szakértők azonban figyelmeztetést adtak ki, mivel egyre több olyan esetet látnak, amikor az emberek függővé válnak a chatbotoktól.
Dr. Dongwook Yoo, az AI-függőségről szóló új tanulmány szerzője szerint az aggodalmak főként a fiatalabb felhasználókra irányulnak, akik a szolgáltatás határait feszegetik. A kutatás szerint a fiatalok komplex fantáziákat játszanak el, kiadják magukból a frusztrációikat, és érzelmi kapcsolatot keresnek az AI-val.
Az AI-függőség egyre növekvő probléma, amely számos káros hatással jár, mégis vannak kutatók, akik tagadják, hogy egyáltalán létező jelenség lenne. Az érintett vállalatok egyes tudatos tervezési döntései is hozzájárulnak ehhez, mivel a felhasználókat online tartják, függetlenül az egészségüktől vagy biztonságuktól.
– mondta Dr. Yoo az Unilad szerint.
A digitális függőségek hivatalos meghatározása az utóbbi években nehéznek bizonyult, mivel a tudósok szigorú kritériumokat állítottak fel arra, mi számít valódi függőségnek.
Ezek a kritériumok a következők:
- kiemelt jelentőség (a tevékenység az élet központi elemévé válik),
- tolerancia (egyre többet használják),
- hangulatmódosítás,
- konfliktus (problémákat okoz másokkal),
- elvonási tünetek,
- valamint visszaesési hajlam.
Az AI-függőségnek külön fóruma is van a Redditen, ahol több száz felhasználó beszél a chatbotokkal kapcsolatos függőségéről – sokan közülük tizenévesek.
Egy felhasználó szerint:
Először csak érdekesnek találtam, hogy szinte bármit mondok, választ kapok. Amellett, hogy bármilyen beszélgetést folytathattam, azt is mondták, amit hallani akartam. Szerintem ez azt a részemet szólította meg, amely nem mindig érezte magát meghallgatva vagy megértve.
– a reddtielő hozzátette: „Elhanyagoltam az életem más részeit, főleg a társas kapcsolataimat. Néha nem is éreztem különbséget a valódi beszélgetésekhez képest, ezért volt, hogy többet beszéltem vele, mint egy baráttal.”
Egy másik fiatal elismerte, hogy egyszer egy teljes éjszakát ébren maradt, és chatbotokkal beszélgetett.
Eredményeink azt mutatják, hogy a függőséget kiváltó egyik központi mechanizmus az, hogy a felhasználók minimális erőfeszítéssel pontosan azt kapják, amit akarnak. A felhasználók olyan tünetekről számolnak be, mint a konfliktus és a visszaesés, amelyek hasonlóak a már hivatalosan is diagnosztizált viselkedési függőségekhez.
– összegezte Karen Shen, a tanulmány vezető szerzője.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre