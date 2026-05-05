Egészségügyi szakértők figyelmeztetést adtak ki az AI-függőség miatt – Súlyos egészségügyi hatásokat azonosítottak

Mióta 2023-ban robbanásszerűen megnőtt az AI-chatbotok népszerűsége, sokan egyre inkább rájuk támaszkodnak. Legyen szó egy véletlenszerű tény kiderítéséről, utazás megtervezéséről, általános ügyintézésről vagy akár életvezetési tanácsokról, szinte mindenki fordult már chatbothoz.

AI-függőség terjed a felhasználók között

Sokan már kvázi terapeutaként használják ezeket a szolgáltatásokat, kiemelve, hogy képesek érvelni, megérteni és átgondolt válaszokat adni. A szakértők azonban figyelmeztetést adtak ki, mivel egyre több olyan esetet látnak, amikor az emberek függővé válnak a chatbotoktól.

Dr. Dongwook Yoo, az AI-függőségről szóló új tanulmány szerzője szerint az aggodalmak főként a fiatalabb felhasználókra irányulnak, akik a szolgáltatás határait feszegetik. A kutatás szerint a fiatalok komplex fantáziákat játszanak el, kiadják magukból a frusztrációikat, és érzelmi kapcsolatot keresnek az AI-val.

Az AI-függőség egyre növekvő probléma, amely számos káros hatással jár, mégis vannak kutatók, akik tagadják, hogy egyáltalán létező jelenség lenne. Az érintett vállalatok egyes tudatos tervezési döntései is hozzájárulnak ehhez, mivel a felhasználókat online tartják, függetlenül az egészségüktől vagy biztonságuktól.

– mondta Dr. Yoo az Unilad szerint.

A digitális függőségek hivatalos meghatározása az utóbbi években nehéznek bizonyult, mivel a tudósok szigorú kritériumokat állítottak fel arra, mi számít valódi függőségnek.

Ezek a kritériumok a következők:

kiemelt jelentőség (a tevékenység az élet központi elemévé válik),

tolerancia (egyre többet használják),

hangulatmódosítás,

konfliktus (problémákat okoz másokkal),

elvonási tünetek,

valamint visszaesési hajlam.

Az AI-függőségnek külön fóruma is van a Redditen, ahol több száz felhasználó beszél a chatbotokkal kapcsolatos függőségéről – sokan közülük tizenévesek.

Egy felhasználó szerint:

Először csak érdekesnek találtam, hogy szinte bármit mondok, választ kapok. Amellett, hogy bármilyen beszélgetést folytathattam, azt is mondták, amit hallani akartam. Szerintem ez azt a részemet szólította meg, amely nem mindig érezte magát meghallgatva vagy megértve.

– a reddtielő hozzátette: „Elhanyagoltam az életem más részeit, főleg a társas kapcsolataimat. Néha nem is éreztem különbséget a valódi beszélgetésekhez képest, ezért volt, hogy többet beszéltem vele, mint egy baráttal.”