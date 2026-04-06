Kész csoda: már a gyermekáldásban is segít a ChatGPT

A ChatGPT ma már egyáltalán nem ismeretlen fogalom. Sokan mindennapi használatra alkalmazzák, mások a tanulmányaikhoz veszik igénybe, de vannak olyanok is, akik az élet nagy problémáival fordulnak segítségért a mesterséges intelligenciához. Bár sokan ódzkodnak tőle, mondván, sok rosszat halottak róla, be kell ismerni, hogy számos esetben igen is hasznos tud lenni az alkalmazás. Volt már olyan, hogy valakinek az életét változtatta meg – abszolút jó értelemben. A következő történet is erről szól.

ChatGPT segítségével esett teherbe egy 34 éves nő

Ma már a mesterséges intelligencia az életünk számos területén nyújthat valódi segítséget. Bár sokan még mindig idegenkednek a mesterséges intelligencia gondolatától is, vannak, akik arra használják, hogy életük legnagyobb problémáit annak segítségével oldják meg. Korábban lehetett hallani olyanról, hogy valaki a mesterséges intelligencia segítségével kapott korai diagnózist a daganatos betegségére, más a kutyája betegségének kezeléséhez kért segítséget. Most egy újabb sikertörténetben segédkezett a ChatGPT: egy 34 éves nőnek segített abban, hogy kismma lehessen.

Hiába minden próbálkozás, sokáig semmi sem segített

A neve elhallgatását kérő nő és párja még 2025-ben szeretett volna gyermeket, azonban az első próbálkozások nem jártak sikerrel. A nő ciklusa kiszámíthatatlan volt, emiatt az ovulációs időszakát sem tudta egykönnyen meghatározni. Ezért ovulációs tesztcsíkokkal próbálkozott megállapítani, hogy vajon jó időben vannak-e a gyermekáldáshoz. Az ilyen tesztek a luteinizáló (LH) hormonok hirtelen megugrását jelzik, de sok esetben az eredmények értelmezése nem egyszerű. A nő – kétségbeesésében – egy Bluetooth-os hormonmonitor segítségét vette igénybe, amely az LH mellett más hormonokat, így ösztrogént és a progeszteront is mért. A hozzátartozó alkalmazás grafikonokkal jelezte a hormonokat, amely a nő számára értelmezhetetlen ábrának tűnt. Ekkor fordult a ChatGPT-hez segítségért.

Mindennap feltöltötte az alkalmazás grafikonkainak képernyőfotóit, és kérte a AI-t, hogy segítsen neki kielemezni és egyszerűen elmagyarázni, mi is látható az eredményekben. A chatbot alapos és érthető magyarázatának köszönhetően kirajzolódott, hogy mikor érdemes próbálkoznia a párnak. „Ma érdemes megpróbálni?” Kérdezte a 34 éves nő, mire a bot azt felelte: „Igen, a termékeny időszakban vagy még.” A csoda pedig bekövetkezett: két héttel később a nő menstruációja késett, a terhességi teszt pedig pozitív eredményt mutatott.