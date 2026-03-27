A mesterséges intelligencia fedezte fel egy nő mellrákját

A mesterséges intelligencia segítségével még korai stádiumban sikerült felfedezni egy nő mellrákját. Egy új program fedezte fel a betegséget, és a jövőben hatalmas segítséget nyújthat az áttétek megértésében, és a megfelelő kezelések előkészítésében.

A mesterséges intelligencia vette észre, hogy baj van

Sokakban aggodalmat kelt a mesterséges intelligencia gyors fejlődése, egyre többen tartanak attól, hogy a technológia elveszi a munkájukat, vagy túl nagy hatalomra kerülhet. Ezzel szemben egyre több példával találkozni, amikor a mesterséges intelligencia hatalmas segítséget jelenthet, különösen az orvostudományban.

Erről beszélt Yvonne Cook is a This Morning műsorában, ahol elmesélte, hogyan segített egy kísérleti mesterséges intelligencia időben felismerni a mellrákját. A nő egy rutinvizsgálaton vett részt, ahol jelezték, hogy egy kutatási program részeként mesterséges intelligenciát is használnak, de ha nem szeretné, akkor nem fogják az ő vizsgálata során alkalmazni. Yvonne azonban szeretett volna a részese lenni: „Arra gondoltam, hogy nincs mit vesztenem.”

Később újabb vizsgálatra hívták, az orvos pedig közölte, hogy az AI talált valamit, amire az emberi szem nem volt képes. Ezután további vizsgálatok következtek, amik felfedték, hogy Yvonne-nak korai stádiumú melldaganata van.

Gerald, az orvos mondta, hogy az AI vette észre, amiért én rendkívül hálás voltam. Szerencsésnek éreztem magam, és végig pozitívan álltam a kezeléshez.

A daganatos betegségek kezelésében kulcsszerepet játszhat az AI

A műsorban szereplő Gerald úgy véli, hogy az orvosokkal együtt betegekket vizsgáló mesterséges intelligencia akár több mint 10 százalékkal javíthatja a mellrák felismerésének esélyét. A mesterséges intelligencia ráadásul nemcsak a felismerésben segíthet, hanem abban is, hogy megértsük, hogyan terjed a rák. A University of Geneva kutatói egy fejlett AI-program segítségével vizsgálták, hogyan és miért alakul ki az áttét. Ariel Ruiz i Altaba professzor szerint a legnagyobb kihívás annak megértése, hogy miért válnak le egyes sejtek a daganatról, amíg más sejtek nem.

A feladat az, hogy megértsük ennek a működését, és azonosítsuk azokat a sejteket, amelyek a szervezet más részein új daganatot hoznak létre.

– fogalmazott a professzor.