500 elutasítás után tálalt ki a mesterdiplomás fiatal: „Sosem lesz munkám az AI miatt?”

Hiába a kitűnő diploma és a négy beszélt nyelv, Theo falakba ütközik. A 23 éves fiú szerint a mesterséges intelligencia nem segíti, hanem egyenesen kinyírja a pályakezdők esélyeit, és ez beláthatatlan katasztrófához vezethet.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.25. 14:30
Azt hinnénk, hogy egy informatikai mesterdiplomával a zsebben, ráadásul mesterséges intelligencia szakiránnyal, a munkaadók egymás sarkát tapossák egy fiatal tehetségért. A Londonban élő Theo dal Pozzo esete azonban a legrosszabb rémálom: a fiú 2025 májusa óta több mint 500 álláshirdetésre jelentkezett, de eddig mindenhonnan elutasították.

Vajon a mesterséges intelligencia veszi el a jövőnket? 500 elutasítás után a 23 éves fiatal már csak a segélyben bízhat Fotó: Unsplash.com – Képünk illusztráció

Theo nem egy lusta diplomás: korábban a családja brazíliai szállodájában dolgozott, négy nyelven beszél folyékonyan, és volt olyan világcég, ahol az utolsó körig jutott. Ott azonban egy nyolcévnyi tapasztalattal rendelkező jelöltet választottak helyette egy junior pozícióra.

A mesterséges intelligencia harca a CV-k felett

Theo szerint a probléma gyökere pont az, amiből diplomázott: a mesterséges intelligencia. Úgy látja, a munkaerőpiacon ma már egyfajta „AI vs. AI” háború zajlik, ahol a hús-vér ember csak vesztes lehet.

A cégek mesterséges intelligenciát használnak a szűréshez, a jelöltek pedig azért, hogy megírják a jelentkezésüket. Hallottam olyan cégről, ahol egyetlen pozícióra több mint ezren jelentkeztek. Ott nem ember olvassa a CV-ket, hanem egy algoritmus darálja le őket, hogy a HR-esnek már csak párat kelljen megnéznie

– magyarázta a fiú.

Bár Theo is próbálkozott azzal, hogy AI-val írassa meg a leveleit, hamar felhagyott vele, mert személytelennek érezte. Mostanra azonban kilátástalan helyzetbe került: fél évig a megtakarításaiból élt, most pedig segélyre szorul, hogy egyáltalán enni tudjon.

„Kocsmáról kocsmára jártam, de nem kért belőlem senki”

A fiú elkeseredettségében már nemcsak informatikai állásokra hajt. Legutóbb fogta a kinyomtatott önéletrajzait, és személyesen próbált szerencsét a környékbeli vendéglátóhelyeken.

Végigjártam a pubokat, az éttermeket. Egyetlen nap alatt több mint 50 helyre adtam be a jelentkezésemet személyesen, de sehonnan sem kaptam választ

– mesélte Theo.

A statisztikák is azt igazolják, hogy Theo nincs egyedül. A brit adatok szerint a 16-24 év közötti fiatalok körében drasztikusan nő a munkanélküliség: jelenleg több mint 730 ezren vannak munka nélkül, ami jelentős emelkedés az előző évhez képest.

Elfogynak a szakemberek?

Theo szerint nemcsak az ő sorsa a tét, hanem az egész gazdaság jövője. Ha a cégek a mesterséges intelligenciára támaszkodva nem vesznek fel juniorokat, tíz év múlva nem lesz, aki betöltse a szenior pozíciókat.

Ez egy nagyon veszélyes helyzetbe sodorja az országot. Nem lesznek képzett szakemberek, mert fiatalon senki nem fektetett beléjük, és nem kaptak lehetőséget a fejlődésre

 – figyelmeztet az Express cikkében a diplomás fiatal.

Theo esete rávilágít a digitális kor egyik legnagyobb ellentmondására: miközben a technológia elvileg megkönnyíti az életünket, pont a legképzettebb fiatalokat zárhatja ki a társadalomból.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
