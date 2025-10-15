Gyereket vállalt a legidősebb apa a világon - nem fogod elhinni hány éves

A férfiak köztudottan idős korukig képesek gyermeket nemzeni. Most új rekord dőlhet meg, ha eddig is izgatta a fantáziádat, ki is valójában a legidősebb apa a világon, most végre választ kapsz!

Hihetetlen korban jár a legidősebb apa Fotó: unsplash

A legidősebb apa a világon, de máris egy másik babát tervez

Dr. John Levin, egy 93 éves ausztrál orvos és felesége, Dr. Yangying Lu 2024 februárjában köszöntötték kisfiukat a világon. A 37 éves nő és jóval idősebb férje máris a családbővítésen gondolkodnak.

A nyugdíjas orvos eltökélt célja, hogy minél tovább a családjával maradjon, és szeretné megérni fia huszonegyedik születésnapját is. Első házasságából három felnőtt gyermeke született, akik már mind a hatvanas éveikben járnak, így a testvérek között több mint hat évtized a korkülönbség.

Levinnek ezen felül tíz unokája és egy dédunokája is van. A pár orvosi segítséggel, spermadonáció és mesterséges megtermékenyítés útján vállalt gyermeket. Felesége elmondta, sokan azt hiszik, hogy a férje nem az apa, hanem a kisfiú nagyapja vagy dédapja.

Amikor elmagyarázzuk, nem tudják leplezni meglepetésüket. De számunkra az a fontos, hogy milyen döntések tesznek minket boldoggá. Nem tudjuk irányítani mások érzéseit

A fiatal feleség szerint családja nem igazán tartozik a hagyományos családképbe, helyette modernebben állnak a gyerekvállaláshoz. A házaspár egy második gyermeket is tervez, ahogy a férfi egyre közelebb kerül a 100 éves korhoz - írja a Daily Star.