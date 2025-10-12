„Nem vagyok lemaradva” – Gáspár Kata őszintén vallott a gyermekvállalásról

A megfelelési kényszer, a társadalmi elvárások és az „életkorhoz kötött mérföldkövek” sokak életét nehezítik. Gáspár Kata nyíltan beszélt arról, hogyan kezeli az ezzel járó nyomást, és miért fontos számára, hogy a saját ritmusában élhesse az életét.

Gáspár Kata idővel felismerte, hogy a másokhoz való hasonlítgatás nem visz előre (Fotó: Mediaworks archív)

Gáspár Kata: „Szeretnék családot, csak még nem jött el az életemben”

Gáspár Kata színésznő a Lelkizünk podcast legutóbbi epizódjában őszintén mesélt arról, mit jelent számára a lemaradás érzése, és hogyan próbálja ezt a mai, összehasonlításokra épülő világban kezelni. Elmondása szerint harmincas nőként gyakran kapja meg, hogy hol kéne már tartania az életben, legyen szó családról, párkapcsolatról vagy karrierről.

Nehéz meggyőzni azokat, akik ezt nagyon hangoztatják, hogy ez az én életem, el kell fogadni, ahogy én szeretném, vagy tudom csinálni

– fogalmazott.

Saját bevallása szerint előfordul, hogy bizonyos dolgokban valóban lemaradva érzi magát, például a családalapítás terén. Ugyanakkor Gáspár Kata-filmek és -sorozatok sokasága bizonyítja a sikeres karriert, vagyis, hogy más területeken előrébb tart. „Minden nézőpont kérdése, én azt gondolom, hogy nem vagyok lemaradva” – mondja. A színésznő szerint különösen nehéz, amikor a környezete folyamatosan kérdezgeti, kíváncsian fürkészi őt.

Bosszantó, amikor olyan kérdésekkel jönnek, hogy mikor lesz családod, mikor lesz gyerek. Nekem kell magyarázkodnom, hogy egyébként szeretem a gyerekeket, és szeretnék családot, csak még nem jött el az életemben.

– mondja megértéssel, de fáradtsággal a hangjában.

Gáspár Kata szerint nem korfüggő az, hogy mikor találja meg az ember a megfelelő társat. Sokan hiszik, hogy a gyerek az élet értelme, és ezt az elvárást másokra is rávetítik. Ő azonban úgy látja: mindenki más értékrendet és prioritást követ. „Inkább szurkoljunk a másiknak, hogy azt tudja elérni, amit szeretne” – hangsúlyozta.

Őszintén úgy gondolja, hogy mindennek eljön a maga ideje (Fotó: Ladóczki Balázs)

Lehetetlen a külső elvárásoknak megfelelni

A beszélgetés során arról is szó esett, hogy soha nem érezte úgy, húszévesen kellene gyereket vállalnia. Úgy gondolja, a későbbi gyermekvállalás mellett szól a tapasztalat, az önismeret és a higgadtság.

Egyszer azt mondják, jobb fiatalon szülni, máskor azt hallod, hogy még túl fiatal vagy, majd hogy az időskori szülésnek milyen veszélyei vannak és így tovább – mindenre megtalálja a környezet, hogy miért nem jó.

A Lelkizünk-adásban a résztvevők végül abban állapodtak meg, hogy a boldogság egyik kulcsa nem más, mint abbahagyni a hasonlítgatást. Gáspár Katát szülei is arra tanították, hogy maradjon hű önmagához, és ne mások elvárásai szerint éljen. A színésznő számára ez mára egyfajta belső iránytűvé vált – ami segíti abban, hogy minden helyzetben önazonos maradjon.

Az önelfogadás, a türelem és az élet saját tempójának megtalálása talán mindannyiunk közös kihívása. Gáspár Kata példája pedig azt mutatja, nem a társadalmi mérce számít, hanem az, hogy a saját céljaink és prioritásunk szerint éljük – elfogadással önmagunk és mások iránt.