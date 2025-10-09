Felcserélték a két babát a szülészeten – évtizedek múlva derült csak ki a hiba

Hihetetlen történet látott nagyvilágot Ausztriában. Egy osztrák kórház szülészetén felcserélték a két babát, a hibára pedig több évtized után derült fény. Az 1990-ben született babákat véletlen felcserélték, és a másik biológiai szüleinél nevelkedtek.

A szülészet felcserélte a két kisgyereket (Fotó: Pexels – Képünk illusztráció)

A szülészet hatalmas hibát követett el

Doris Grünwald és Jessica Baumgartner koraszülötten érkezett a világra 1990 októberében. Egy hiba folytán a két kisbabát felcserélték és a másik szüleinek adták oda. A titokra csak évtizedekkel később, egy véletlen folytán derült fényt.

A rejtély 2012-ben derült ki, amikor Doris vért adott. A vérvizsgálata pedig kimutatta, hogy nem egyezik a vértípusa a szüleiével, vagyis nem lehet a szülei vér szerinti gyereke. Ekkor még nem voltak biztosak abba, hogy mi történt valójában, de nem sokkal később Jessica is felfedezte az igazságot.

Jessica terhessége miatt látogatott el az orvoshoz. Az orvosi vizsgálatok azonban nemcsak a babáról árultak el információkat, hanem róla is. Jessica vércsoportja sem egyezett a szüleiével.

Egy orvos segített utánajárni a dolognak és hasznos információkkal szolgált az egyik érintettnek. Így végül Jessica Facebookon írt Dorisnak, és szinte rögtön sikerült megbeszélni egy személyes találkozást.

A két nő remekül megvolt egymással, sőt, egy idő után a két családot is bemutatták egymásnak. Doris biológiai édesanyját megviselték az események, de lassan elfogadta a történteket. Az érintettek együtt próbálnak továbblépni.

Az első gondolatom az volt, hogy Jessica mindig a mi gyermekünk marad. Amikor megláttam Dorist, azt gondoltam, hogy milyen kedves lány

– mesélte az anyuka. A másik édesanya is pozitívan állt a történtekhez, elmondása szerint a családjuk most megduplázódott, és végre tudják az igazságot a gyerekeikkel kapcsolatban.

Az elcserélt nők nem haragszanak senkire a csere miatt, ugyanakkor kártérítést kértek a kórháztól, amely elkövette a komoly hibát. Gebhard Falzberger, a kórház műveleti igazgatója elnézést kért a keveredésért – írja a People.