3 kiló gumicukor juttatta kórházba a férfit, el sem hiszed, mi történt ezután

Nathan Rimmington egy 33 éves angol üzletember, aki egy életre megtanulta, hogy mértékletesen fogyassza kedvenc nassolnivalóját. A férfi rendelt egy 3 kilós gumicukor csomagot, de 3 nap alatt megette az összes édességet. A cukorka megevése után hasi görcsöket tapasztalt és kórházba kellett szállítani.

A gumicukor súlyos fájdalmat okozott, a kórházban derült ki az állapota súlyossága – Fotó: Aleona / Shutterstock

Kólás gumicukor juttatta kórházba a férfit

A férfi az édességek elfogyasztása után rosszul lett. Erős hasi görcsöket, magas vérnyomást és ingadozó testhőmérsékletet tapasztalt. A férfi pár nap után alig tudott kikelni az ágyból. A fájdalom olyan erős volt, hogy csak nagyon nehezen jutott el az orvoshoz.

Elmentem az orvoshoz, de a váróteremben szó szerint a földön feküdtem, mert olyan erős volt a fájdalom

Az orvosi vizsgálat után kiderült, a férfi vérnyomása veszélyesen magas volt, ezért sürgősen kórházba szállították. A kórházban megkérdezték tőle, hogy mit evett, de ekkor nem jutott eszébe a gumicukor.

A vizsgálatok kimutatták, hogy az üzletember szervezetében nagy mennyiségű zselatint találtak. A férfinak ekkor jutott eszébe, hogy pár napja megette az összes édességet.

Elmondtam, hogy megettem néhány kólás gumicukrot, erre megkérdezték, hogy mennyit, én pedig azt válaszoltam, hogy három kilót. Nem gondoltam, hogy ez olyan nagy probléma lenne.

A férfinál akut divertikulitiszt állapítottak meg, mely a vastagbélfalon kialakult kis dudorok gyulladását, gyulladásos állapotát jelenti, amelyet gyakran heves és hirtelen jelentkező tünetek kísérnek.

Tünetei lehetnek a hasi fájdalom, az ingadozó testhőmérséklet és akár a vérző végbél is. Nathan Rimmington esetében infúzión keresztül folyadékokat és antibiotikumot kapott, amely lassan javított az állapotán. 6 napot töltött a kórházban, ez idő alatt nem ehetett semmit, csupán az infúzión keresztül kapta meg a szükséges anyagokat, hogy meggyógyuljon a vastagbele.

Nathan már egy éve nem evett gumicukrot, sőt ha meglátja az édességet, akkor a kórházi tapasztalatai jutnak az eszébe. Mindenkinek azt tanácsolja, hogy ne kövesség el az ő hibáját és ne vigyék túlzásba a nassolást – írja a DailyMail.