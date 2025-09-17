Vigyázz a trendi édességgel: százak halálát okozza évente

Kifejezetten csábítóan néz ki. Az ember legszívesebben beleharapna! Megkóstolná! S mivel az íze is ellenállhatatlanul finom, sokan egyből habzsolnák is a trendi édességet. Pedig a mochi csak Japánban évente több száz ember halálát okozza!

A trendi édesség, a mochi évente százak halálát okozza (Fotó: Pexels/Cup of couple)

Rizsből készül a trendi édesség

A tradicionális japán édesség, a mochi alapja egy különleges, nagy keményítőtartalmú rizst, amiből a főzést követően massza keletkezik. Ebből golyókat gyúrnak, melyek már önmagukban is ízletesek, ám nem egyszer fenséges gyümölccsel, gyümölcslekvárral dúsítják. Érthető, hogy nem csak a szigetországban, de a világ számos más pontján, így Magyarországon is trendi édesség lett belőle.

Nem veszélytelen a mochi

A mochira jellemző csábító íz és állag veszélyes kombináció lehet: az ember legszívesebben csak úgy falná, ám a mochi túl nagy falat, illetve gyors falatozás esetén könnyen letapadhat a torokban, ami fulladást okozhat – különösen időseknél és a kisgyerekeknél. Japánban évente több százan fulladnak meg a mochitól.

Így fogyaszd a mochit!

A japán szakemberek azt javasolják, fogyasztás előtt érdemes apró darabokra vágni a mochit, s még így is célszerű lassan, alaposan megrágni, mielőtt lenyelnénk! Akadnak, akik eleve kikészítenek egy pohár vizet vagy teát a mochi mellé, és egyből isznak is rá. Olyan is akad, aki fogyasztás előtt meggrillezi, az így keletkező kéreg segíti a rághatóságot. Sőt, egyes japán családok a porszívót is odakészítik, hogy vészhelyzet esetén azzal távolítsák el a torokba szorult falatot – írja a Bors.