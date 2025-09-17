RETRO RÁDIÓ

Vigyázz a trendi édességgel: százak halálát okozza évente

Látványos és finom. Nem csoda, hogy sokan habzsolják a trendi édességet. Pedig nem veszélytelen.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.17. 11:15
édesség veszélyes trendi

Kifejezetten csábítóan néz ki. Az ember legszívesebben beleharapna! Megkóstolná! S mivel az íze is ellenállhatatlanul finom, sokan egyből habzsolnák is a trendi édességet. Pedig a mochi csak Japánban évente több száz ember halálát okozza!

trendi édesség a mochi
A trendi édesség, a mochi évente százak halálát okozza (Fotó: Pexels/Cup of couple)

Rizsből készül a trendi édesség

A tradicionális japán édesség, a mochi alapja egy különleges, nagy keményítőtartalmú rizst, amiből a főzést követően massza keletkezik. Ebből golyókat gyúrnak, melyek már önmagukban is ízletesek, ám nem egyszer fenséges gyümölccsel, gyümölcslekvárral dúsítják. Érthető, hogy nem csak a szigetországban, de a világ számos más pontján, így Magyarországon is trendi édesség lett belőle.

Nem veszélytelen a mochi

A mochira jellemző csábító íz és állag veszélyes kombináció lehet: az ember legszívesebben csak úgy falná, ám a mochi túl nagy falat, illetve gyors falatozás esetén könnyen letapadhat a torokban, ami fulladást okozhat – különösen időseknél és a kisgyerekeknél. Japánban évente több százan fulladnak meg a mochitól.

Így fogyaszd a mochit!

A japán szakemberek azt javasolják, fogyasztás előtt érdemes apró darabokra vágni a mochit, s még így is célszerű lassan, alaposan megrágni, mielőtt lenyelnénk! Akadnak, akik eleve kikészítenek egy pohár vizet vagy teát a mochi mellé, és egyből isznak is rá. Olyan is akad, aki fogyasztás előtt meggrillezi, az így keletkező kéreg segíti a rághatóságot. Sőt, egyes japán családok a porszívót is odakészítik, hogy vészhelyzet esetén azzal távolítsák el a torokba szorult falatot – írja a Bors

 

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu