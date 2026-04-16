Mi a legfélelmetesebb a mesterséges intelligenciában? – Nyugtalanító választ adott a ChatGPT

A mesterséges intelligencia használata világszerte növekszik, a technológiát számos ágazatban alkalmazzák az emberek munkájának segítésére. Azonban továbbra is aggodalomra ad okot, hogy a mesterséges intelligencia felválthatja az emberi munkaerőt, bár minden munkakör esetében ez lehetetlen. Miközben a technológiának megvannak a maga előnyei, továbbra is aggályok merülnek fel a benne rejlő lehetőségekkel kapcsolatban. Az Unilad internetes portál úgy döntött, megkérdezi az MI éllovasát, a ChatGPT-t arról, hogy mi a legfélelmetesebb dolog a technológiában.

Elgondolkodtató kijelentéseket tett a ChatGPT

„A legfélelmetesebb dolog az MI-ben nem egyetlen drámai forgatókönyv, hanem az, hogy mennyi csendes, finom kockázatot vezet be egyszerre” – válaszolta azonnal a népszerű chatbot. „A mesterséges intelligencia rendszerek annyira összetetté válhatnak, hogy még az alkotóik sem értik teljesen, hogyan hoznak döntéseket. Ez aggasztó a nagy téttel bíró területeken, mint az egészségügy, a pénzügy vagy a védelem, ahol a hibák csak akkor válnak nyilvánvalóvá, amikor már túl késő.”

A ChatGPT hozzátette, hogy a mesterséges intelligencia „meggyőző” információkat képes generálni szöveg, képek és hanganyagok segítségével, ami viszont „hamis információk” terjedéséhez vezethet. Rámutatott továbbá arra is, hogy a mesterséges intelligenciának nincsenek erkölcsi alapelvei az emberekhez képest, és egyszerűen csak követi az utasításokat.

Ez azt jelenti, hogy az emberek „kifinomultabb csalásokat” futtathatnak, „automatizálhatnak kibertámadásokat” és „nagy mennyiségben generálhatnak káros tartalmakat” a ChatGPT szerint.

A mesterséges intelligencia gyorsabban képes helyettesíteni vagy átalakítani a munkahelyeket, mint ahogy a társadalmak át tudják képezni az embereket. Az ijesztő nem csak a munkahelyek elvesztése – hanem az egyenlőtlenség növekedése is, ha a mesterséges intelligencia előnyei kevesek kezében összpontosulnak.

Az is tény, hogy a mesterséges intelligencia az adatokból tanul, ami később tükrözi az emberi elfogultságot. „Ez tisztességtelen eredményekhez vezethet a felvétel, a hitelezés, a rendőrségi ellenőrzés stb. során – gyakran olyan módon, amelyet nehéz észrevenni” – tette hozzá a chatbot.