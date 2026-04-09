Az orvosok azt mondták csak szorongás - ChatGPT mentette meg a fiatal nő életét
A fiatal tanárnő a mesterséges intelligenciához fordult segítségért. Döbbenetes diagnózist mondott neki a ChatGPT.
A 23 éves Phoebe Tesoriere élete nagy részében rendellenes járással kellett megküzdenie, amit mindig a bal csípőízületének hiányára vezetett vissza, amit azóta sikeresen helyreállítottak. Az Egyesült Királyságban élő nő négy éven át téves diagnózisokat kapott, a szorongástól kezdve egy „Todd-féle bénulás” nevű, súlyosabb betegségig. Végül a fiatal nő a válaszokért a ChatGPT-hez fordult.
Az orvosok téves diagnózisokat állítottak fel - a ChatGPT diagnosztizálta a ritka betegséget
Phoebe 2025-ben rohamot kapott, ami 48 órás kómát okozott nála. Súlyos állapota ellenére kiengedték a kórházból, és az illetékes orvos levelet küldött neki, amelyben közölte, hogy ha visszatér a kórházba, akkor mentális egészségügyi betegként kell kezelniük. Végül a folyamatos téves diagnózisok miatti frusztrációja következtében a 23 éves lány a ChatGPT-hez fordult.
A fiatal nő úgy döntött, hogy minden jelenlegi tünetét felsorolja a mesterséges intelligenciának: kettős inkontinencia, a bokáinak merevsége, a túlzott reflexek és a reflexek teljes hiánya közötti ingadozás, hajhullás, epilepszia, a köldök és a könyök alatti érzéketlenség, valamint a járásképtelenség.
A bot megdöbbentő diagnózist állított fel, amit még az orvosok sem tudtak. Egy ritka örökletes rendellenességek csoportjába tartozó spasztikus paraplegiára (HSP) mutatott rá. Ez a rendellenesség a lábizmok gyengeségét és merevségét okozza, ami azt eredményezi, hogy a tünetek az idő múlásával fokozatosan súlyosbodnak.
2025 augusztusában, hónapokkal azután, hogy a mesterséges intelligencia segítségével sikerült rájönni, hogy milyen betegséggel kell megküzdenie, a HSP komplex, négy végtag-bénulással járó változatát diagnosztizálták nála.
A walesi Cardiffból származó Phoebe így nyilatkozott:
Éjszaka sínekre van szükségem a karjaimon, hogy azok a lehető leghosszabb ideig működőképesek maradjanak. Nincs gyógymód, de az orvosaim remélik, hogy lassíthatják a betegség előrehaladását, de nem tehetnek semmit, hogy megállítsák.
A téves diagnózis után a ChatGPT használatáról így nyilatkozott:
„Gondoltam, hogy mivel minden tünetem megvan, biztosan meg kellene vizsgálniuk erre. (...) Genetikai vizsgálatot végeztünk, és kiderült, hogy olyan betegségem van, ami mindent megmagyaráz. Olyan ritka betegség, hogy senki sem ismeri, és az enyém az egyik legritkább fajta” - idézte Phoebe szavait a Ladbible.
Ha aggódik az egészségi állapota miatt, kérjük, forduljon háziorvosához. A ChatGPT nem helyettesíti a háziorvost vagy az egészségügyi szakembert.
