Az orvosok azt mondták csak szorongás - ChatGPT mentette meg a fiatal nő életét

A 23 éves Phoebe Tesoriere élete nagy részében rendellenes járással kellett megküzdenie, amit mindig a bal csípőízületének hiányára vezetett vissza, amit azóta sikeresen helyreállítottak. Az Egyesült Királyságban élő nő négy éven át téves diagnózisokat kapott, a szorongástól kezdve egy „Todd-féle bénulás” nevű, súlyosabb betegségig. Végül a fiatal nő a válaszokért a ChatGPT-hez fordult.

Az orvosok téves diagnózisokat állítottak fel - a ChatGPT diagnosztizálta a ritka betegséget

Phoebe 2025-ben rohamot kapott, ami 48 órás kómát okozott nála. Súlyos állapota ellenére kiengedték a kórházból, és az illetékes orvos levelet küldött neki, amelyben közölte, hogy ha visszatér a kórházba, akkor mentális egészségügyi betegként kell kezelniük. Végül a folyamatos téves diagnózisok miatti frusztrációja következtében a 23 éves lány a ChatGPT-hez fordult.

A fiatal nő úgy döntött, hogy minden jelenlegi tünetét felsorolja a mesterséges intelligenciának: kettős inkontinencia, a bokáinak merevsége, a túlzott reflexek és a reflexek teljes hiánya közötti ingadozás, hajhullás, epilepszia, a köldök és a könyök alatti érzéketlenség, valamint a járásképtelenség.

A bot megdöbbentő diagnózist állított fel, amit még az orvosok sem tudtak. Egy ritka örökletes rendellenességek csoportjába tartozó spasztikus paraplegiára (HSP) mutatott rá. Ez a rendellenesség a lábizmok gyengeségét és merevségét okozza, ami azt eredményezi, hogy a tünetek az idő múlásával fokozatosan súlyosbodnak.

2025 augusztusában, hónapokkal azután, hogy a mesterséges intelligencia segítségével sikerült rájönni, hogy milyen betegséggel kell megküzdenie, a HSP komplex, négy végtag-bénulással járó változatát diagnosztizálták nála.

A walesi Cardiffból származó Phoebe így nyilatkozott:

Éjszaka sínekre van szükségem a karjaimon, hogy azok a lehető leghosszabb ideig működőképesek maradjanak. Nincs gyógymód, de az orvosaim remélik, hogy lassíthatják a betegség előrehaladását, de nem tehetnek semmit, hogy megállítsák.

A téves diagnózis után a ChatGPT használatáról így nyilatkozott: