Fejüket vakarják a tudósok! Furcsa anyagot találtak a bolygón

Bizarr halmazállapot van jelen az Uránusz belsejében. Végre magyarázatként szolgálhat a bolygó mágneses mezejére.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.13. 18:00
Az Uránusz jeges belsejében a tudósok nem mindennapi halmazállapotú anyagot fedeztek fel. A Naprendszer jégóriásainak – az Uránusznak és a Neptunusznak – belsejét kutató szakértők olyan furcsa anyag nyomaira bukkantak, amely ellentmond mindennek, amit a Földön tapasztalt jelenségekről tudunk. A bolygó rejtélyeire fény derülhet.

Fény derülhet a bolygó mágneses mezejének titkára Fotó: Unsplash/Képünk illusztráció

A bolygón lévő anyag furcsán viselkedik

A szén-hibrid a válasz a rejtélyes kérdésre.  A mélyűr nyomásának hatására a vegyület úgy viselkedik, mintha egy szilárd és folyékony anyag furcsa keveréke lenne.
A Nature Communications folyóiratban megjelent úttörő tanulmány arra utal, hogy ezeknek a távoli világoknak a belseje sokkal kaotikusabb, mint azt valaha is elképzeltük. Két kutató, Cong Liu és Ronald Cohen elsősorban a hidrogén- és héliumrétegek alatt elrejtőző „forró jégre” figyelt fel.

Ezeken a területeken a hőmérséklet 4000 és 6000 kelvin között szárnyal, míg a nyomás megdöbbentő: 500–3000 gigapascal. Ilyen körülmények között a hagyományos kémia már nem érvényes. A csapat csúcstechnológiás kvantumszimulációk és mesterséges intelligencia segítségével megállapította, hogy a szén-hidrid merev, hatszögletű szerkezetet alkot. Ezen szerkezet belsejében a hidrogénatomok valami igazán furcsa dolgot művelnek. Ahelyett, hogy minden irányba szétpattognának, spirális, csavarszerű pályákat követnek a szénatomok között.

Ez az újonnan előre jelzett szén-hidrogén fázis különösen figyelemre méltó, mert az atomok mozgása nem teljesen háromdimenziós. Ehelyett a hidrogén elsősorban jól meghatározott, spirális pályákon mozog, amelyek egy rendezett szénszerkezetbe ágyazódnak

– fogalmazott Ronald Cohen a Daily Star cikke szerint.

Ez a „szuperionos” állapot végre magyarázatot adhat arra, hogy miért olyan furcsa az Uránusz és a Neptunusz mágneses mezeje: a hő és az elektromosság áramlását befolyásolja, megváltoztatva azt.

„A szén és a hidrogén a bolygóanyagokban a leggyakrabban előforduló elemek közé tartoznak, mégis együttes viselkedésüket a óriásbolygók körülményei között még messze nem ismerjük teljes mértékben”

– fogalmazott a tudós.

 

