Nyírpilis tragédia: a család nem fogadja el a 27 éves férfi halálának szakvéleményét

A család nem hagyja annyiban a történteket.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.24. 19:15
tragédia család természetes halál

Nem tudja elfogadni a család az orvosszakértői véleményt, amely szerint a 27 éves nyírpilisi férfi természetes halállal halt meg - hangzott el a Tények mai adásában. Mint arról korábban beszámoltunk egy 16 és a 20 éves nő veszekedni kezdett, majd ez dulakodásba fajult. Végül a segíteni próbáló szomszédot is fellökték, aki belehalt az esésbe.

Fotó: freepik.com / Illusztráció

Az egy hete történt tragédiának a boncolási eredményei megállapították, hogy a férfi esésének nem volt köze a halálához. Ez a rokonokat teljesen felháborította, állításuk szerint a férfi teljesen egészséges volt és hallották, ahogy beverte esés után a fejét.

Semmilyen betegsége nem volt, akkor észrevettük volna. Szóval én ebbe nem is tudok belenyugodni, hogy ő természetes halált halt

- mondta gyászoló testvére, hozzátette "egy nagyot esett és pukkant a feje, és akkor azonnal meghalt."

A család most végső búcsút vesz a férfitől, eltemetik, de állításuk szerint nem fogják hagyni annyiban a történteket.

